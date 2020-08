Mató a su esposa, la enterró en una habitación de la casa y denunció su desaparición

El jueves por la tarde, Juan Luis Chará de 35 años se dirigió a la comisaría quinta de la ciudad de Las Toscas, en el departamento General Obligado para denunciar la desaparición de su esposa, Stella Maris Gómez, también de 35, porque "no había vuelto a su casa" ubicada en la cortada de las calles 35 y 37, entre las calles 18 y 20 del barrio Virgen Niña, el miércoles. Desde la dependencia comenzaron los trabajos para buscar a la mujer y fue así que alrededor de las 20 de este jueves y por orden del fiscal Norberto Carlos Ríos, los efectivos de la Agencia de Investigación Criminal de la zona norte del departamento, comandada por el comisario Fabián Ramírez, ingresaron a requisar la vivienda del matrimonio.

femicidio LAs Toscas 2.jpg Femicidio en la ciudad de Las Toscas. Las Toscas Multimedios

femicidio LAs Toscas 1.jpg Femicidio en la ciudad de Las Toscas. Las Toscas Multimedios

En una de las habitaciones desocupadas de la casa, lindante con el baño, encontraron un contrapiso de piedras y cemento recientemente construido, que despertó curiosidad en el comisario Ramírez, dio aviso al fiscal Ríos y este ordenó que con la presencia de dos testigos comience a romper el mismo; allí los sabuesos policiales encontraron el cadáver de la mujer.

Cuando comenzaron a desenterrar el cuerpo de la víctima se encontraron con tierra aplanada con agua sobre el mismo y arriba el hormigón fresco. La mujer estaba atada de pies y manos y tenía una soga en el cuello, además un tremendo golpe en la zona cráneofacial; de acuerdo a los datos aportados por los profesionales de la ciencia médica, la muerte se habría producido por estrangulamiento con la soga y yacía en el lugar desde aproximadamente las 12 o 13 horas del martes agosto, ya llevaba alrededor de 48 a 56 horas en la posición en la que la encontraron.

stella maris gomez femicidio las toscas.jpg Stella Maris Gómez, de 25 años redes sociales

La pareja tenía dos hijos, un chico de 11 años y un bebé de nueve meses, los hermanos denunciaron que el hombre vivía hostigando a la mujer, que la maltrataba, que no lo dejaba salir a ningún lado y por eso ellos no creían en la teoría de la denuncia del asesino, quien dijo que la mujer se ausentó el miércoles 12 de agosto a la siesta de su domicilio. Una de ellas, ya que son ocho hermanas mujeres y cinco hermanos varones, dijo que Stella Maris estaría agonizando o muerta en algún lugar y exigía que se arbitren todas las medidas del caso para encontrarla y realmente no se equivocó.

Juan Luis Chará de 35 años, sospechado y cuasiconfeso del homicidio de su esposa, está detenido en la Comisaría 5ª de la ciudad de Las Toscas, a disposición del fiscal de la causa, Norberto Carlos Ríos, en principio la denominación judicial de la causa, sería: homicidio calificado por el vínculo con alevosía y femicidio.

Con información de Las Toscas Multimedios