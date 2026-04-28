La Nación envió una nota a todas las universidades públicas para que presenten un plan de continuidad pedagógica. Desde la UNL aseguraron que “no es común” este tipo de pedidos y anticiparon una respuesta conjunta del sistema universitario.

El Gobierno intimó a los rectores a garantizar las clases en medio del paro universitario: la respuesta de la UNL

En medio de un nuevo paro docente universitario a nivel nacional, el Gobierno envió una nota a los rectores de todas las universidades públicas del país en la que les solicita presentar un plan de contingencia para garantizar el dictado de clases y la continuidad pedagógica . La medida generó sorpresa en el sistema universitario y ya anticipan una respuesta coordinada.

Desde la Universidad Nacional del Litoral (UNL), su rectora Laura Tarabella confirmó la recepción del documento y brindó detalles del pedido oficial. “Es una nota del Subsecretario de Políticas Universitarias en donde se nos pide información sobre cómo vamos a sostener la continuidad pedagógica” , explicó.

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En ese sentido, detalló que la solicitud incluye precisiones sobre “qué acciones vamos a emprender para garantizar no solo los días de clase, sino también la toma de exámenes y la regularidad en las asignaturas”.

laura tarabella Laura Tarabella, rectora de la UNL gentileza

Situación atípica

Sin embargo, Tarabella fue clara al marcar que se trata de una situación atípica. “No es común, por eso estamos todos muy sorprendidos con relación a esta petición”, afirmó, y contextualizó que el requerimiento llega en un momento de fuerte reclamo del sector.

La rectora señaló que todo el sistema universitario se encuentra actualmente “trabajando de manera mancomunada y articulada” en torno a la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que —según recordó— fue aprobada por el Congreso pero aún no aplicada por el Poder Ejecutivo.

“Hay fallos de primera y segunda instancia que obligan al Ejecutivo a implementar artículos de esa ley”, remarcó, y vinculó el envío de la nota con el contexto de movilización. “Creo que lo hacen en virtud de la fuerza que tiene el sistema universitario cuando se une”, sostuvo.

Movimiento universitario

En esa línea, destacó que el movimiento universitario se mantiene cohesionado junto a gremios docentes, no docentes y la Federación Universitaria Argentina, y recordó que ya está convocada una marcha federal para el próximo 12 de mayo, con el objetivo de visibilizar la situación.

Respecto a la respuesta al requerimiento del Gobierno, Tarabella anticipó que será conjunta. “Estamos en comunicación permanente con todos los rectores y rectoras; vamos a hacer una respuesta similar desde cada una de las universidades”, indicó.

De este modo, el conflicto entre Nación y las universidades suma un nuevo capítulo en un escenario marcado por paros, reclamos presupuestarios y la exigencia de que se cumpla la ley de financiamiento vigente.