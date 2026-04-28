Seguirá detenido el influencer Aaron Trioni: sorteaba un auto y promovía casinos online por redes sociales

La justicia santafesina prorrogó por 15 días la detención de un hombre de 25 años acusado de captación ilegal de apuestas. Tenía dos perfiles con un millón de seguidores donde ofrecía "chances" para ganar un Peugeot 207 y acceso a plataformas no autorizadas por la Lotería de Santa Fe.

Seguirá detenido el influencer santafesino Aaron Trioni , el hombre de 25 años al que se investiga por la captación ilegal de juegos de azar y de apuestas no autorizadas a través de las redes sociales. Así fue acordado por las partes y resuelto por el juez Nicolás Falkenberg en una audiencia realizada este martes por la mañana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La prórroga de la detención será por 15 días como máximo contados a partir de la detención del imputado, que fue el viernes pasado . Fue solicitada por el fiscal Roberto Olcese con el objetivo de concretar diligencias necesarias para avanzar en la investigación. Finalizadas esas medidas, se debatirán las cautelares que se le impondrán al imputado.

LEER MÁS: Quién es Aaron Trioni, el influencer bajo la lupa de la Justicia por la promoción de casinos online ilegales

Auto, dinero y un Iphone

Al finalizar la audiencia, el fiscal Olcese explicó que “se investigan tres hechos ilícitos que fueron atribuidos al hombre investigado a partir de una denuncia que realizó la Lotería de Santa Fe”, y agregó que “fueron cometidos en diciembre de 2025; en enero y febrero de este año y en los primeros días de abril hasta el martes de la semana pasada”.

“El hombre investigado concretó los ilícitos a través de la red social Instagram, en la cual tenía dos perfiles con alrededor de un millón de seguidores”, volvió a explicar el fiscal y agregó que “exhibía ‘reels’ e ‘historias’ en los que mostraba un auto marca Peugeot 207, color negro, edición Quiksilver, al que ofrecía como premio para quienes compraran números o ‘chances’”.

“Quienes querían participar podían comprar 10 chances por 2.000 pesos; 15 por 2.500 o 35 por 4.000”, informó el fiscal y sostuvo que “el pago se hacía a través de transferencias de dinero a dos cuentas bancarias, cuyos titulares también son investigados”.

El fiscal agregó que “además del auto, el imputado ofrecía tres premios en dinero y un teléfono celular marca Iphone modelo 11 Pro max”.

Casinos online ilegal

En relación con los otros dos hechos ilícitos atribuidos, el fiscal explicó que fueron cometidos entre el 22 de enero y el 19 de febrero, y entre el domingo 12 de abril y el martes de la semana pasada.

“En ambos casos, desde uno de sus perfiles en Instagram, el imputado publicó ‘historias’ y ‘reels’ en los que promocionaba dos sitios de apuestas y casino online ilegal, los cuales no cuentan con la autorización de la Lotería de Santa Fe”, puntualizó el fiscal Olcese. “Además, captaba apostadores mediante la utilización de un código promocional y de un link con bonificaciones para los usuarios que se registraran en esos sitios web sin autorización”, agregó.

Calificaciones penales

Por lo ocurrido en diciembre del año pasado, Olcese le atribuyó al imputado la coautoría del delito de explotación, administración y organización de un sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente. En tanto, por los ilícitos cometidos este año, el funcionario del MPA le endilgó la autoría de organización y promoción de un sistema de captación de apuestas no autorizadas.