Medicamentos: Santa Fe puso en marcha el nuevo sistema de distribución de remedios para 700 centros de salud

Con el retiro definitivo de la cobertura sanitaria federal, el gobierno provincial montó un operador logístico propio de 4.700 metros cuadrados. El sistema abastece por vía terrestre y con trazabilidad digital a más de 700 efectores de salud en todo el territorio santafesino .

Medicamentos esenciales que llegaban a Santa Fe mediante programas nacionales hoy tuvieron que ser reemplazados por un sistema de compras provinciales que requiere capacidad propia de almacenamiento y distribución a gran escala.

Frente a ese nuevo escenario, el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, pusieron en marcha hace unos días un operador logístico para garantizar los envíos de insumos sanitarios a toda la provincia.

Los camiones salen desde el Parque Industrial de Funes hacia hospitales y centros de salud con módulos preparados para abastecer a la red pública. El sistema concentra la recepción, almacenamiento y preparación de envíos para 50 farmacias hospitalarias y droguerías que distribuyen medicamentos e insumos a más de 700 efectores santafesinos.

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La directora de la Red de Medicamentos, Insumos y Tecnología Sanitaria, Silvina Fontana, detalló que este paso forma parte de la planificación impulsada por el gobernador Pullaro y se inserta en una estrategia integral para fortalecer los procesos de compra, almacenamiento y distribución de medicamentos. “Esta medida posiciona a Santa Fe como una de las provincias con mayor capacidad de gestión integral de los medicamentos cuando se profundiza el retiro de Nación de algunas prestaciones”, explicó.

Por lo contrario, el cambio de escala puede verse en los números de Remediar: mientras en 2024 Santa Fe recibió 2 millones de tratamientos del programa nacional, en 2025 la cifra cayó a 970.000 y durante el primer cuatrimestre de 2026 llegaron apenas 176.000 antes del cierre definitivo de esa cobertura federal.

image Medicamentos: Santa Fe asume el control total de los insumos médicos para suplantar el programa nacional Remediar

Del depósito al centro de salud

El operador funciona en un centro logístico ubicado en el Parque Industrial de Funes, diseñado para almacenar desde medicamentos esenciales hasta tratamientos que requieren cadena de frío permanente.

El predio cuenta con 4.745 metros cuadrados cubiertos y 120 metros cuadrados semicubiertos, bajo normas de Buenas Prácticas de distribución. El espacio mantiene una temperatura controlada de entre 15 y 25°C, albergando actualmente 86 especialidades farmacológicas en 671 posiciones de almacenamiento, que pueden llegar a 1700. A esto se suma una cámara de frío con 68 posiciones para 12 especialidades de medicamentos refrigerados, biológicos, insulina y tratamientos de alto precio.

Fontana subrayó la importancia de estas dimensiones al explicar que en las compras provinciales se incorporaron productos médicos muy voluminosos como camisolines, guantes y equipos quirúrgicos. Finalmente, indicó que los módulos preparados contienen los medicamentos esenciales de mayor demanda para la atención primaria, incluyendo antihipertensivos, antiparasitarios, antitérmicos, analgésicos, presentaciones pediátricas, insumos de salud sexual como test de embarazo y preservativos, y tratamientos para pacientes diabéticos, entre otros.

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Paso a paso, totalmente digital

El circuito operativo comienza cuando el centro de salud o el hospital realiza el pedido a través del Sistema Único de Farmacia y Droguería de la Provincia (Sufyd), integrado al sistema del operador logístico. En el depósito, el personal identifica los productos y escanea los códigos al retirarlos para actualizar el stock. Luego de armar la caja (módulo sanitario) en un área específica, se realiza un segundo control de verificación antes de cargar el envío en los vehículos de reparto.

“Hemos realizado un arduo trabajo entre el sistema del operador logístico y los sistemas provinciales. Eso nos permite contar con trazabilidad de la información, desde la prescripción con la receta electrónica hasta la información del stock y de los consumos que tienen los efectores”, remarcó Fontana.

La funcionaria precisó además que, desde el momento en que surge la prescripción electrónica, el pedido es visible para el Ministerio de Salud y genera la demanda que se envía al operador mediante un sistema online que se integra con los registros de atención de los pacientes. El traslado cuenta con un monitoreo por radiofrecuencia que asegura la trazabilidad del envío e incorpora logística inversa para retirar medicación de los efectores si fuera necesario.