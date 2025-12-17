Uno Santa Fe | Santa Fe | Messi

Messi volvió al país y una multitud de familias y fanáticos lo recibió en el aeropuerto de Sauce Viejo

El capitán de la Selección Argentina arribó al aeropuerto santafesino y generó una fuerte convocatoria de fanáticos, antes de continuar su viaje hacia Rosario para pasar las Fiestas en familia

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

17 de diciembre 2025 · 10:49hs
Una multitud de fanáticos, familias y curiosos se concentró en el Aeropuerto de Sauce Viejo con motivo de la llegada de Lionel Messi a la Argentina. El capitán de la Selección campeona del mundo arribó junto a su familia para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en el país, una costumbre que el astro rosarino mantiene desde hace años.

Desde las primeras horas de la mañana, decenas de personas se acercaron a la terminal aérea con banderas, camisetas y celulares en mano, con la ilusión de ver, aunque fuera a la distancia, al futbolista más importante del planeta. La expectativa se sostuvo durante varias horas hasta el aterrizaje de su avión privado, que se produjo cerca de las 10 de la mañana.

Ante la presencia de Messi, se desplegó un importante operativo de seguridad en todo el predio del aeropuerto, con participación de fuerzas provinciales y personal aeroportuario. El objetivo fue garantizar un arribo ordenado y seguro, tanto para el jugador y su familia como para quienes se acercaron a saludarlo.

Tras tocar suelo santafesino, Messi continuó su viaje por vía terrestre. Se trasladó en automóvil por la autopista Santa Fe–Rosario hasta su residencia en un barrio privado de Funes, donde suele alojarse durante sus estadías en el país.

La elección de Sauce Viejo como punto de ingreso se debió al cierre del Aeropuerto Internacional de Rosario, que permanece inactivo desde el mes pasado por obras de infraestructura y mejoras operativas. Esa situación llevó al rosarino a optar por la terminal santafesina.

Como ocurre cada fin de año, la presencia de Messi volvió a generar un fuerte impacto social y mediático en la región. La emoción se repitió entre grandes y chicos, que aguardaron con paciencia la posibilidad de verlo pasar, aun sabiendo que su contacto con el público sería breve.

Gran convocatoria en el aeropuerto de Sauce Viejo por la llegada de Lionel Messi a la Argentina

Gran convocatoria en el aeropuerto de Sauce Viejo por la llegada de Lionel Messi a la Argentina

Funes, el refugio familiar para las Fiestas

Ya instalado en la región, Messi se alojará en su habitual refugio del barrio privado Kentucky, en Funes. Allí pasará Navidad y Año Nuevo junto a su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos y su círculo familiar más cercano, en una dinámica que se repite desde hace años y que convirtió al corredor Rosario–Funes en escenario recurrente de su descanso.

Un compromiso especial en la agenda familiar

Durante esta visita, Messi también participará de un evento muy significativo para su familia: el casamiento de su hermana María Sol, previsto para el 3 de enero en la zona de Rosario. La ceremonia se organizó con fuerte reserva y sumó un componente emotivo a su estadía, aunque sin despliegues públicos como el recordado casamiento de Leo y Antonela en 2017.

Gran convocatoria en el aeropuerto de Sauce Viejo por la llegada de Lionel Messi a la Argentina

Gran convocatoria en el aeropuerto de Sauce Viejo por la llegada de Lionel Messi a la Argentina

Regreso a Miami

El capitán argentino llegó al país luego de una temporada exigente con Inter Miami y la Selección Argentina. Según trascendió, su regreso a Estados Unidos estaba previsto para la segunda semana de enero, en función del inicio de la pretemporada y el calendario competitivo de la MLS.

