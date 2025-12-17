Expedición al fondo del mar: comenzó otro streaming en el océano con nuevos misterios por descubrir

Streaming submarino: anémonas, “bolitas flotantes” y un misterioso “cohete marino” marcaron el inicio de la expedición del Falkor

La última –y hasta ahora única– expedición científica del año del buque R/V Falkor (too) ya está en marcha en aguas argentinas y dejó sus primeras postales asombrosas desde el fondo del mar . A través del robot submarino ROV SuBastian, el Schmidt Ocean Institute inició una serie de inmersiones en el sur del Mar Argentino.

Las investigaciones en las profundidades combinan ciencia de frontera, tecnología de punta y transmisión en vivo para todo el mundo.

La expedición se extenderá hasta el 14 de enero

La campaña comenzó hace pocos días y se extenderá hasta el 14 de enero, con un recorrido por tres zonas claves de la plataforma continental: Salado–Colorado, Colorado–Rawson y Malvinas. Se trata de áreas extremas, con escasa luz y presencia de filtraciones de metano, donde prosperan ecosistemas únicos que no dependen de la energía solar.

La expedición está liderada por la doctora María Emilia Bravo, investigadora de la UBA y del Conicet, y cuenta con un equipo de 25 científicos, de los cuales 17 son argentinos. Biólogos marinos, geólogos, ecólogos, químicos y oceanógrafos recolectarán muestras de agua, sedimentos y organismos para estudiar la biodiversidad y el funcionamiento de los llamados ecosistemas quimiosintéticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/somoscorta/status/2000915464784896280&partner=&hide_thread=false Comenzó una nueva expedición del CONICET junto al Schmidt Ocean Institute y la UBA llamada 'Vida en los extremos'. La campaña es transmitida por YouTube, será hasta el 10 de enero, recorrerá algunas cuencas del Atlántico Sur y culminará en Puerto Madryn. pic.twitter.com/3w0tYn5PxJ — Corta (@somoscorta) December 16, 2025

Vida sin sol, en el fondo del mar

En estas profundidades, la vida se sostiene gracias a la quimiosíntesis, un proceso mediante el cual microorganismos utilizan sustancias como el metano o el sulfuro de hidrógeno para producir energía. Estos organismos cumplen un rol similar al de las plantas en la superficie: forman la base de redes tróficas que incluyen mejillones, almejas, cangrejos y peces.

Las filtraciones frías de metano funcionan como verdaderos oasis en el fondo oceánico. Son ecosistemas frágiles y altamente vulnerables: su distribución es fragmentada, muchas de sus especies viven cientos de años y una perturbación mínima puede alterar todo el sistema.

Además de estas filtraciones, la misión también investigará corales de aguas frías, caídas de ballenas, restos leñosos que llegan desde tierra firme y la presencia de microplásticos en sedimentos y organismos, para entender cómo se acumulan o degradan en la red trófica del mar profundo.

Las primeras sorpresas del streaming submarino

La primera inmersión del ROV SuBastian comenzó a las seis de la mañana y desde los primeros minutos de transmisión, aparecieron organismos que despertaron curiosidad incluso entre los especialistas.

Anémonas

Se observó una notable variedad de anémonas, un grupo poco estudiado en el lecho marino argentino. Aunque suelen encontrarse entre los 250 y 1.500 metros de profundidad, uno de los ejemplares apareció a solo 162 metros. Son animales carnívoros, se alimentan de plancton y pequeños crustáceos y pueden vivir entre 20 y 100 años.

Estrellas de mar

De movimientos lentos y precisos, utilizan pequeños tubos ambulacrales para capturar alimento. Son oportunistas y carroñeras, y algunas especies que habitan aguas frías del Atlántico Sur pueden alcanzar hasta 70 años de vida.

La “bolita flotante”

Uno de los registros más llamativos fue una pequeña esfera gelatinosa suspendida cerca del fondo. Se trata de un sifonóforo bentónico, un organismo extremadamente frágil que en realidad es una colonia de individuos que funcionan como uno solo. Son carnívoros y, según los científicos, relativamente comunes en esta región.

El “cohete marino”

El momento más comentado del streaming llegó con la aparición de un pez en posición casi vertical, bautizado por los espectadores como el “cohete marino”. Podría tratarse de un pez sable (familia Trichiuridae), un carnívoro alargado típico del Atlántico Sur. Su postura inusual desconcertó a los investigadores, que admitieron no tener aún una explicación clara.

Con cada inmersión, el Falkor (too) confirma que el fondo del Mar Argentino sigue siendo un territorio en gran parte desconocido. Y que, incluso en la oscuridad más profunda, la vida encuentra formas tan extrañas como fascinantes de abrirse paso.