Colón va fuerte por Matías Muñoz y pelea una pulseada clave en el mercado

Colón presentó una propuesta económica importante para quedarse con el volante Matías Muñoz. Hay otra oferta fuerte sobre la mesa y la definición se cocina día a día.

Ovación

Por Ovación

17 de diciembre 2025 · 09:23hs
Colón va fuerte por Matías Muñoz y pelea una pulseada clave en el mercado

Colón decidió acelerar a fondo y meterse de lleno en una negociación que no será sencilla. En las últimas horas, el club avanzó con una oferta concreta y ambiciosa por Matías Muñoz, un mediocampista que reúne experiencia, presencia física y continuidad en la categoría, y que también es pretendido por otra institución con una propuesta competitiva.

LEER MÁS: Matías Budiño: "Colón exige y no permite otro objetivo que el ascenso"

El Sabalero sabe que no corre solo, pero quiere jugar fuerte para quedarse con un futbolista que encaja en el perfil que busca el cuerpo técnico: volante de 29 años (nacido el 22 de marzo de 1996), 1,83 metros de altura, perfil derecho, nacido en Río Gallegos y con doble nacionalidad argentina y chilena, un detalle que amplía su valor en el mercado.

Regularidad y aporte ofensivo

Muñoz llega tras un 2025 de mucha actividad, con protagonismo sostenido. Disputó 33 partidos oficiales entre todas las competencias, con dos goles y una alta carga de minutos. En la Primera Nacional jugó 30 encuentros, convirtió un tanto y fue una pieza frecuente en el mediocampo durante la fase regular. Además, sumó participación en el Reducido, donde disputó un partido completo.

En Copa Argentina también dejó su marca: jugó dos partidos (180 minutos) y anotó un gol, ratificando su capacidad para llegar al área rival y aportar desde segunda línea.

Un recorrido forjado en el ascenso

La carrera de Muñoz se construyó con paciencia y resiliencia. Realizó sus divisiones inferiores en Boxing Club, dio el salto a Racing Club y, tras quedar libre, encontró su lugar en la Reserva de Ferro Carril Oeste, club donde comenzó a hacerse camino en el fútbol profesional.

Embed

En 2016 fue promovido al plantel superior por Gustavo Coleoni, y tras un proceso de adaptación llegó su debut oficial en 2017, en un contexto adverso que marcó su carácter competitivo. Poco después, una lesión de meniscos lo obligó a pasar por el quirófano y perder una temporada completa, uno de los primeros grandes desafíos de su carrera.

Préstamos, consolidación y madurez

Buscando continuidad, recaló en Colegiales, donde sumó 23 partidos y dos goles, una etapa clave para recuperar ritmo y confianza. Luego regresó a Ferro, aunque una nueva intervención quirúrgica lo volvió a marginar de las canchas durante un largo período.

El despegue definitivo llegó en Tristán Suárez, donde primero fue parte del plantel que logró el ascenso y luego, en la Primera Nacional 2021, se transformó en una pieza estructural del mediocampo, con 32 partidos, un gol y más de 2.100 minutos en cancha, casi siempre como titular.

Ese rendimiento le abrió la puerta a All Boys, donde compitió en la Primera Nacional 2022 y disputó el Reducido por el ascenso. Más tarde, su carrera tuvo un giro internacional con su llegada a Unión La Calera, donde participó en la Primera División de Chile, la Copa Chile y la Copa Sudamericana, sumando roce y experiencia en otro contexto competitivo.

Una negociación abierta

En Santa Fe consideran que Muñoz puede ser un nombre determinante para el armado del mediocampo, por su despliegue, lectura del juego y recorrido en torneos largos. Por eso, Colón presentó una propuesta económica fuerte, consciente de que existe otra oferta relevante y que la definición no será inmediata.

LEER MÁS: Se enfrió una negociación avanzada en Colón: ¿se cae la llegada de Matías Godoy?

La pulseada está planteada. Colón ya mostró sus cartas y ahora espera. La decisión final está en manos del jugador, mientras el Sabalero hace todo lo posible para sumar un volante que podría transformarse en una pieza clave del próximo proyecto.

Colón Matías Muñoz Gimnasia
