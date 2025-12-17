Pirotecnia: la Municipalidad de Santa Fe refuerza los controles para las fiestas de fin de año

Los procedimientos son diarios, para garantizar el cumplimiento de la Ordenanza que declara a la ciudad de Santa Fe territorio libre de pirotecnia

De cara a las fiestas de fin de año, la Municipalidad de Santa Fe intensifica los controles para garantizar el cumplimiento de la Ordenanza N.° 12.429/2017. Esta norma prohíbe en todo el ámbito del ejido municipal la tenencia, fabricación, manipulación, circulación, transporte, comercialización, depósito y expendio al público mayorista o minorista y uso particular, de pirotecnia o cohetería.

Los operativos son encabezados por personal de inspección de la Dirección de Control y la Brigada de Explosivos de la Policía de la Provincia de Santa Fe, quienes trabajan de manera coordinada en distintos puntos de la ciudad, realizando recorridos preventivos e intervenciones puntuales ante posibles infracciones.

Los vecinos pueden realizar sus reclamos a través del Sistema de Atención Ciudadana llamando al 0800-777-5000

Los controles serán en locales comerciales, espacios públicos y ferias

Los controles incluyen locales comerciales, espacios públicos y ferias, con el objetivo de verificar la existencia de venta, distribución o uso de artefactos pirotécnicos prohibidos y actuar según lo establecido por la normativa vigente, pudiendo proceder al secuestro de la mercadería y la confección de las actas correspondientes.

La Municipalidad recuerda la importancia del cumplimiento de la ordenanza y llama a toda la comunidad a celebrar de manera segura y responsable. Asimismo, se recibirán y atenderán los reclamos efectuados por vecinos a través de la línea gratuita habilitada para tal fin: 0800 777 5000, que funciona como canal directo para denunciar situaciones vinculadas al uso o comercialización de pirotecnia.

Territorio libre de pirotecnia

La Ordenanza N.°12.429 fue sancionada en octubre de 2017 por el Concejo Municipal, declarando así a Santa Fe como “territorio libre de pirotecnia”. La norma define como artificio pirotécnico o de cohetería al “destinado fundamentalmente a producir combustión o explosión, efectos visibles mecánicos o audibles, estando incluidos todos aquellos que se enciendan o accionen mediante el uso de mecha, combustión o fricción”. Las sanciones pueden ir desde la multa equivalente a un salario mínimo, vital y móvil y decomiso de mercadería hasta la multa de tres o cuatro salarios mínimo, vital y móvil, decomiso de la mercadería y clausura del comercio de dos a cinco días.

Santa Fe pirotecnia Municipalidad ChatGPT

Esta ordenanza, en plena vigencia desde 2019, tiene como fin proteger la calidad de vida de los santafesinos, cuidando a la salud, a los niños, ancianos, personas con distintas condiciones, animales, y al medioambiente.