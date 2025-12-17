Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión vuelve al Malvicino y se mide ante Instituto en una noche clave de Liga Nacional

El Tatengue recibe a la Gloria este martes desde las 21, con la necesidad de ratificar su fortaleza como local y seguir escalando posiciones en la tabla.

17 de diciembre 2025 · 10:35hs
Unión vuelve al Malvicino y se mide ante Instituto en una noche clave de Liga Nacional

Unión tendrá este martes una nueva prueba de carácter en casa cuando reciba a Instituto de Córdoba en el estadio Ángel Malvicino, en uno de los duelos destacados de la jornada de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro comenzará a las 21.00, contará con transmisión de Básquet Pass y será arbitrado por Fabricio Vito, Roberto Smith y Pablo Leyton.

El Tatengue buscará capitalizar el envión anímico que le dejó su última presentación como local, donde mostró una versión sólida y convincente al imponerse sobre Independiente de Oliva por 100 a 85. Aquella victoria dejó señales positivas: amplitud de variantes ofensivas, respuestas colectivas en los momentos de presión y un último cuarto dominante que terminó de quebrar el partido.

Unión, fuerte en Santa Fe

El equipo santafesino encontró en el Malvicino un escenario propicio para recuperar confianza y ritmo competitivo. Con ese triunfo, Unión se ubica actualmente en el puesto 15 de la tabla, con un récord de 5 victorias y 8 derrotas, y apunta a consolidar una identidad que le permita sostener regularidad, especialmente frente a su público.

Ante Instituto, el desafío será mantener la intensidad defensiva, evitar baches y repetir la fluidez ofensiva que mostró en su última actuación, sabiendo que enfrente tendrá a un rival con jerarquía y profundidad de plantel.

Instituto, entre la transición y la ambición

La Gloria llega a Santa Fe en un contexto particular. En la Liga Nacional, arrastra dos derrotas consecutivas (frente a La Unión y Oberá), aunque viene de cambiar el rumbo en el plano internacional: ya con Sebastián González como nuevo entrenador, debutó con dos victorias en la Basketball Champions League Americas.

En el certamen local, Instituto suma ocho triunfos en 16 presentaciones, lo que lo posiciona en el puesto 11. En el historial entre ambos, se enfrentaron 10 veces, con seis victorias para el conjunto cordobés y cuatro para Unión, un dato que añade condimento a un cruce siempre intenso.

Una noche para afirmarse

Para Unión, el duelo ante Instituto representa mucho más que un partido. Es la oportunidad de afirmar su crecimiento, hacerse fuerte en casa y dar un paso adelante en la tabla frente a un rival directo. En el Malvicino, con su gente y con la confianza en alza, el Tatengue buscará imponer condiciones y seguir construyendo desde el juego y el resultado.

