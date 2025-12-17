Uno Santa Fe | Unión | Unión

Junior Marabel vuelve a Unión, pero su futuro se juega lejos de Santa Fe

Tras finalizar su préstamo en Palestino, Junior Marabel debe regresar a Unión, aunque analiza ofertas fuertes de Chile y Paraguay.

17 de diciembre 2025 · 12:15hs
El nombre de Junior Marabel vuelve a instalarse en la agenda de Unión, aunque su regreso a Santa Fe aparece más como una formalidad que como un punto de partida deportivo. Con el préstamo en Palestino ya finalizado, el atacante paraguayo deberá reintegrarse al club dueño de su pase, pero su futuro inmediato parece estar lejos del 15 de Abril.

Según pudo saberse, Marabel analiza propuestas importantes y no descarta una jugada clave: comprarle a Unión el porcentaje de su ficha para luego negociar en libertad con otros clubes. En ese escenario, Colo Colo de Chile y Olimpia de Paraguay aparecen como los interesados más firmes.

Buen paso por Palestino y mercado activo

El delantero, de 27 años, tuvo una temporada aceptable en el fútbol chileno. Con la camiseta de Palestino marcó 8 goles en el Campeonato Nacional, siendo una pieza utilizada con regularidad en el frente de ataque. Sin embargo, el club árabe no cuenta con opción de compra, por lo que el vínculo se extingue automáticamente y el futbolista debe regresar a Unión.

En paralelo, desde Chile surgieron versiones que lo vinculan con Colo Colo, donde podría llegar para competir por un lugar en la ofensiva tras la salida de Salomón Rodríguez. Allí, Marabel pelearía un puesto con Javier Correa, aunque el cupo de extranjeros será un factor determinante: el Cacique tiene un máximo de cinco futbolistas foráneos en cancha y actualmente ya cuenta con Claudio Aquino, Correa, Saldivia y el propio Salomón, que aún pertenece al plantel.

La postura de Unión

Unión es dueño del 60% de la ficha del atacante y ya tomó una decisión puertas adentro: no será tenido en cuenta para el proyecto deportivo 2026. Por eso, su retorno al club sería apenas un trámite administrativo antes de volver a salir transferido.

La dirigencia rojiblanca apunta a recuperar la inversión realizada, cercana a los 600.000 dólares, y en ese sentido estaría solicitando alrededor de 1 millón de dólares por el porcentaje que posee del pase del paraguayo.

Un recorrido con más continuidad afuera

Marabel arribó a Unión a mediados de 2022, pero nunca logró consolidarse. Con la camiseta rojiblanca disputó 31 partidos y convirtió apenas 2 goles, números que derivaron en sucesivas cesiones: primero a General Caballero por un semestre y luego, a comienzos de 2024, a Palestino.

En total, su estadía en Unión y sus préstamos dejaron un balance de 22 goles en 82 partidos, además de cinco asistencias, cifras que muestran un rendimiento más estable lejos de Santa Fe que dentro del club.

Con ofertas en carpeta, el interés de equipos grandes y la voluntad de resolver su situación contractual, el futuro de Junior Marabel se encamina a resolverse lejos de Unión. Su regreso al Tate parece ser apenas una escala antes de definir el próximo destino de una carrera que vuelve a moverse en este mercado.

