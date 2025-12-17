Uno Santa Fe | Unión | Unión

Del Blanco vuelve al radar de River y Unión fija condiciones para una posible salida

Mateo Del Blanco vuelve a ser opción en River tras caerse las negociaciones con Julio Soler. Quién es el otro equipo de la LPF que lo pretende.

Ovación

Por Ovación

17 de diciembre 2025 · 11:56hs
Del Blanco vuelve al radar de River y Unión fija condiciones para una posible salida

Prensa Unión

El mercado empieza a moverse y Mateo Del Blanco vuelve a quedar en el centro de la escena. El lateral izquierdo de Unión reapareció en el radar de River, justo cuando el Millonario empieza a asumir que la incorporación de Julio Soler no llegará a buen puerto. En paralelo, Rosario Central también lo tiene apuntado, con Jorge Almirón decidido a reforzar un puesto clave en su esquema.

LEER MÁS: Unión vuelve a pescar en Racing y suma a Santino Vera como apuesta a futuro

En Santa Fe toman nota, pero no improvisan. Unión ya fijó condiciones claras para sentarse a negociar: 4 millones de dólares por el pase o, en su defecto, una transferencia que le permita conservar un porcentaje significativo de la ficha, pensando en una futura venta. La postura del club es firme, en línea con la proyección y el crecimiento que mostró el futbolista.

River busca lateral y Del Blanco reaparece

La búsqueda de River por un marcador izquierdo entró en una etapa de redefinición. El gran objetivo era Julio Soler, actualmente en Bournemouth, pero la negociación se enfrió en las últimas horas. Desde Núñez habían avanzado con una propuesta de préstamo con opción de compra, modalidad que la dirigencia intenta imponer como política de mercado, aunque el escenario cambió rápidamente.

El interés de Ajax alteró el tablero: el club neerlandés está muy cerca de cerrar la llegada de Soler, también a préstamo, pero con el jugador decidido a seguir su carrera en Europa. Bournemouth, además, prefiere mantenerlo en el Viejo Continente, lo que dejó a River prácticamente fuera de carrera.

Con ese panorama, el nombre de Mateo Del Blanco vuelve a escena. Ya había sido ofrecido semanas atrás, sin negociaciones formales, pero ahora aparece como una alternativa real, en un contexto donde las opciones se reducen y el tiempo empieza a apretar.

Central también lo sigue

A la expectativa de River se suma Rosario Central, donde Almirón considera que Del Blanco puede darle proyección, recorrido y solidez a un sector sensible. El interés canalla es concreto y se enmarca en una idea de potenciar el lateral izquierdo con un futbolista joven, pero con rodaje y margen de crecimiento.

La postura de Unión y el deseo del jugador

En Unión saben que el escenario es favorable. Del Blanco no solo es seguido por dos grandes del fútbol argentino, sino que también tiene como objetivo personal dar un salto deportivo, ya sea a River, a otro club de peso o incluso emigrar al exterior si aparece una propuesta convincente.

LEER MÁS: En Unión ya asumen que Fascendini no seguiría y empiezan a pensar en su reemplazo

Por eso, en Santa Fe no hay apuro. La dirigencia entiende que el lateral es un activo importante y que cualquier salida debe cerrar tanto en lo económico como en lo estratégico. Mantener un porcentaje del pase aparece como una opción prioritaria si no se alcanza la cifra pretendida.

Mientras River reordena su lista tras el frustrado intento por Soler y Central acelera gestiones, Mateo Del Blanco vuelve a ser protagonista del mercado. Unión observa, espera y sostiene una postura clara: el futuro del lateral se definirá, pero bajo condiciones que respeten su valor y proyección.

Unión Del Blanco River
Noticias relacionadas
diego armando diaz firmo en union y el club aseguro su pase en una decision estrategica

Diego Armando Díaz firmó en Unión y el club aseguró su pase en una decisión estratégica

La Conmebol usó una frase de Maradona para repasar el gol de Diego Armando Díaz a Cruzeiro.

Compra confirmada y dudas abiertas: qué hará Unión con Díaz

del sel: el sueno del hincha de union es un campeonato porque tambien lo logro colon

Del Sel: "El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón"

union volvera a montevideo: pretemporada internacional y serie rio de la plata en la hoja de ruta

Unión volverá a Montevideo: pretemporada internacional y Serie Río de la Plata en la hoja de ruta

Lo último

Junior Marabel vuelve a Unión, pero su futuro se juega lejos de Santa Fe

Junior Marabel vuelve a Unión, pero su futuro se juega lejos de Santa Fe

Confirman un caso de tos convulsa en Recreo: una nena de 4 años permanece internada

Confirman un caso de tos convulsa en Recreo: una nena de 4 años permanece internada

Del Blanco vuelve al radar de River y Unión fija condiciones para una posible salida

Del Blanco vuelve al radar de River y Unión fija condiciones para una posible salida

Último Momento
Junior Marabel vuelve a Unión, pero su futuro se juega lejos de Santa Fe

Junior Marabel vuelve a Unión, pero su futuro se juega lejos de Santa Fe

Confirman un caso de tos convulsa en Recreo: una nena de 4 años permanece internada

Confirman un caso de tos convulsa en Recreo: una nena de 4 años permanece internada

Del Blanco vuelve al radar de River y Unión fija condiciones para una posible salida

Del Blanco vuelve al radar de River y Unión fija condiciones para una posible salida

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Javier Milei, empeñado en enterrar las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad

Javier Milei, empeñado en enterrar las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad

Ovación
Colón va fuerte por Matías Muñoz y pelea una pulseada clave en el mercado

Colón va fuerte por Matías Muñoz y pelea una pulseada clave en el mercado

Diego Armando Díaz firmó en Unión y el club aseguró su pase en una decisión estratégica

Diego Armando Díaz firmó en Unión y el club aseguró su pase en una decisión estratégica

Unión vuelve al Malvicino y se mide ante Instituto en una noche clave de Liga Nacional

Unión vuelve al Malvicino y se mide ante Instituto en una noche clave de Liga Nacional

República del Oeste se coronó campeón del Torneo Oficial A2

República del Oeste se coronó campeón del Torneo Oficial A2

PSG y Flamengo definen la Copa Intercontinental en Qatar

PSG y Flamengo definen la Copa Intercontinental en Qatar

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable