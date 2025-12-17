Diego Armando Díaz firmó en Unión y el club aseguró su pase en una decisión estratégica

Diego Armando Díaz pasó este martes por la sede rojiblanca y rubricó su contrato. Unión ejecutó la opción de compra y se quedó con el 80% de su ficha.

Unión dio un paso determinante en la planificación de su plantel y terminó de cerrar uno de los capítulos que mantenía en vilo al mundo rojiblanco. Diego Armando Díaz pasó este martes por la sede del club y firmó su contrato, quedando formalmente ligado al Tatengue hasta diciembre de 2028, tras la ejecución de la opción de compra de su pase.

La dirigencia tomó la decisión sobre el límite del plazo establecido y aseguró al delantero, cuyo pase pertenecía a Sportivo Las Parejas, quedándose con el 80% de los derechos económicos. De esta manera, Unión no solo retiene a un futbolista con proyección, sino que también gana margen de maniobra para definir su futuro deportivo.

Los números de la operación

La compra se realizó bajo los términos fijados originalmente en el contrato: 150.000 dólares, a abonar en seis cuotas de 25.000, por el 80% de la ficha. Sportivo Las Parejas conservará el 20% restante, pensando en una eventual transferencia futura.

El desenlace llegó luego de semanas de negociaciones sin acuerdo previo, que obligaron a Unión a ceñirse estrictamente a lo pactado para no correr el riesgo de perder al jugador una vez vencido el plazo, fijado para el 15 de diciembre. En una primera etapa, el club había intentado adquirir ese porcentaje por una suma menor, propuesta que no prosperó. Más adelante, incluso se exploró la posibilidad de comprar el 100% del pase, alternativa que tampoco logró destrabar la situación.

Con el tiempo jugando en contra, la decisión fue clara: ejecutar la opción y asegurar la ficha.

Un futuro que se empieza a definir

Con el pase ya en su poder, Unión ahora debe resolver qué lugar ocupará Diego Díaz en el proyecto deportivo. El delantero comenzó a sonar con fuerza en el mercado y varios clubes del ascenso, como Patronato y Chaco For Ever, además de instituciones de Chile y Ecuador, mostraron interés y siguen de cerca su situación.

Sin embargo, en Santa Fe no hay urgencias. La salida de Lucas Gamba modificó el escenario y abre una posibilidad concreta de que Leonardo Madelón decida evaluarlo en profundidad durante la pretemporada, que se desarrollará entre Santa Fe y Montevideo. Para el cuerpo técnico, ese período será clave para observar su evolución, adaptación y potencial encaje en el plantel profesional.

Por ahora, lo único seguro es que Diego Armando Díaz ya es patrimonio de Unión. El club despejó una incógnita central del mercado y ahora tendrá la última palabra sobre el próximo capítulo de un delantero que empieza a ganar protagonismo en la escena rojiblanca.