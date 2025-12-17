República del Oeste fue el mejor del Torneo Oficial 2025 en el nivel A2. Le costó meterse en semifinales, eliminó al primero (Alumni) para regresar a la elite y en la final única, despachó a Colón en su propio reducto.
República del Oeste se coronó campeón del Torneo Oficial A2
República del Oeste le ganó a Colón (SF) por 89-80, en el Roque Otrino, y se quedó con el Torneo Oficial A2 de la ASB.
Por Ovación
De esta manera en la rama masculina clausura una temporada donde obtuvo también el título en U19, siendo subcampeón en categoría U21.
Síntesis de Colón (SF) vs República del Oeste
COLÓN (SF) 80: Adrián Herrera 11, Bautista Debona 8, Joaquín Milese 8, Esteban Espinoza 11, Emiliano Alvarez 2 (FI) Ramiro Gugliotta 0, Ulises Rodríguez 26, Francisco Navarrete 1, Thiago Chemez 4, Estanislao Crespi 9. DT: Fernando Quintana.
REPÚBLICA 89: Tomás Govone 20, Marcos Lescano 17, Alejo Bieler 28, Lautaro Recce 2, Pablo Grismado 3 (FI) Agustín Ríos 9, Francisco Neme 0, Pedro Govone 8, Juan Jakich 1, Enzo Pitano 0. Gerónimo Pereyra 0. DT: Lautaro Pereyra.
Parciales: 22-19, 36-44 y 53-62.
Árbitros: Silvio Guzmán, Gerónimo Pauli y Juan Ghirimoldi.
Cancha: Roque Otrino.
Fuente: ASB