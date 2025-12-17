República del Oeste se coronó campeón del Torneo Oficial A2

República del Oeste le ganó a Colón (SF) por 89-80, en el Roque Otrino, y se quedó con el Torneo Oficial A2 de la ASB.

República del Oeste fue el mejor del Torneo Oficial 2025 en el nivel A2. Le costó meterse en semifinales, eliminó al primero (Alumni) para regresar a la elite y en la final única, despachó a Colón en su propio reducto.