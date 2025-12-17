Uno Santa Fe | Santa Fe | niña

El estado de salud de la niña de 6 años atropellada en el country Los Molinos

La pequeña sufrió un accidente mientras circulaba en bicicleta dentro del barrio cerrado y se encuentra en el Hospital de Niños Orlando Alassia

17 de diciembre 2025 · 11:13hs
La niña de 6 años atropellada en el country Los Molinos, en la ciudad de Santa Fe, evoluciona de manera favorable y su estado de salud es estable, según el último parte médico oficial brindado por el Hospital de Niños doctor Orlando Alassia.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 16.30 del martes, en el interior del Country Los Molinos, ubicado sobre la Circunvalación Oeste, en jurisdicción del Destacamento Recreo Sur (Unidad Regional I). Por causas que aún son materia de investigación, en la intersección de las calles internas 21 y 8 colisionaron una bicicleta conducida por la menor y una camioneta Lifan Myway, color bordo.

El vehículo era manejado por un hombre de 58 años, domiciliado en el mismo barrio cerrado. Tras el impacto, personal del Comando Radioeléctrico de Recreo intervino de inmediato y solicitó asistencia sanitaria. La niña fue trasladada en primera instancia al Hospital Iturraspe y luego derivada al Alassia para una evaluación de mayor complejidad.

El parte médico oficial

El director del Hospital Alassia, Pablo Ledesma, brindó detalles sobre el estado de salud de la paciente. Explicó que la menor ingresó como politraumatizada, producto de haber sido embestida por una camioneta mientras circulaba en bicicleta dentro del barrio cerrado.

Durante los estudios iniciales, los médicos detectaron un escalp, es decir, un desprendimiento importante de piel en la zona craneal, motivo por el cual intervinieron cirujanos plásticos. Además, se constató una pequeña fractura de cráneo, lo que llevó a su internación preventiva en terapia intensiva para monitoreo y control.

Desde el hospital remarcaron que la niña siempre estuvo lúcida, consciente y respirando por sus propios medios, incluso pudo relatar el episodio. Las imágenes realizadas como parte del protocolo no evidenciaron lesiones en órganos vitales ni en el resto del cuerpo.

Evolución y posible alta

Tras la intervención quirúrgica para la reparación del cuero cabelludo y bajo tratamiento con antibióticos, la evolución clínica es positiva. Los neurocirujanos evaluaron a la paciente y descartaron la necesidad de nuevas intervenciones, más allá del seguimiento habitual.

Desde el equipo médico indicaron que, de continuar con esta buena evolución, la niña será trasladada en las próximas horas a una sala de cuidados intermedios y podría recibir el alta médica en breve, con seguimiento ambulatorio posterior.

Mientras tanto, la investigación del accidente en el country Los Molinos continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.

