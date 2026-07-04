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Karina Milei: "El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027"

De paso por Misiones, la secretaria General de la Presidencia destacó “la importancia de la formación para defender el rumbo iniciado”

4 de julio 2026 · 18:40hs
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Karina Milei y Martín Menem desembarcaron en Misiones.

Foto: Archivo / La Capital.

Karina Milei y Martín Menem desembarcaron en Misiones.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, inauguró este sábado la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en Misiones y afirmó que el objetivo es que su hermano, el jefe de Estado, Javier Milei, “sea reelecto en 2027”.

El acto se llevó a cabo en un hotel de la ciudad de Posadas, donde la funcionaria encabezó el lanzamiento junto al titular de la Cámara baja y vicepresidente del partido, Martín Menem; Adrián Núñez, líder de LLA de Misiones y legislador provincial, y los diputados nacionales Diego Hartfield y Maura Gruber.

La hermana del presidente agradeció el acompañamiento de los misioneros y destacó “la importancia de la formación para defender el rumbo" iniciado por el primer mandatario.

“Vinimos muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo y el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso. Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Por eso, principalmente, gracias por tanto respaldo”, afirmó la titular de La Libertad Avanza.

Asimismo, sostuvo que la escuela de dirigentes inaugurada forma parte de la consolidación del partido en las provincias. “La estamos poniendo en marcha para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta”, graficó.

Objetivo: la reelección

“Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que mi hermano sea reelecto en 2027”, admitió la secretaria General de la Presidencia durante su discurso, al tiempo que agregó: “Muchísimas gracias y a ponerse a trabajar. Sigamos pintando el país de violeta”.

En tanto, Menem le agradeció a la funcionaria el armado nacional del partido y destacó los avances conseguidos desde la llegada de los libertarios al gobierno.

“Todo el esfuerzo que hicimos desde 2023 a la fecha valió la pena y eso se vio reflejado en cada uno de los logros que fueron aprobados en el Congreso”, resaltó el titular de la Cámara baja.

Luego convocó a los nuevos dirigentes a prepararse para defender el proyecto político de Milei: “Empiecen a formarse con las ideas del presidente. Para que el país salga adelante, tenemos que sostener este modelo”.

Además del lanzamiento formal de la escuela, la secretaria General de la Presidencial encabezó un encuentro con dirigentes misioneros para concretar el avance en la organización territorial de LLA en esa provincia.

Milei Karina Milei reelección
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