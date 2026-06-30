Diego Santilli juró como jefe de Gabinete durante un acto en el que hubo abrazo con Adorni y presencia de gobernadores

El exdiputado nacional reemplazó a Manuel Adorni en una ceremonia realizada en la Casa Rosada, de la que participaron ministros, referentes del oficialismo y 13 gobernadores. Tras asumir, prometió profundizar las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

Diego Santilli: Fue juramentado como nuevo Jefe de Gabinete por el Presidente Javier Milei en Casa Rosada.

Diego Santilli asumió este martes como nuevo jefe de Gabinete de la Nación, luego de prestar juramento ante el presidente Javier Milei en un acto realizado en la Casa Rosada. El dirigente reemplazó en el cargo a Manuel Adorni, quien también participó de la ceremonia junto a integrantes del gabinete nacional, referentes de La Libertad Avanza, dirigentes del PRO y 13 gobernadores.

La incorporación de Santilli representa uno de los principales movimientos políticos del Gobierno nacional en medio de una nueva etapa de gestión y tras la salida de Adorni, quien deberá afrontar un proceso judicial.

"Viene una etapa para seguir avanzando"

Minutos después de asumir formalmente, Santilli aseguró que su prioridad será continuar con las reformas impulsadas por el Ejecutivo y fortalecer el vínculo con las provincias.

"Viene una etapa de seguir avanzando con las reformas que hemos llevado adelante con el Presidente y con los gobernadores. También hay que entender que cada provincia tiene su realidad, su historia y su futuro", afirmó ante la prensa acreditada.

En la misma línea, sostuvo que el Gobierno tiene una dirección clara: "Tenemos un presidente que tiene una convicción, una decisión y una vocación enorme de que los argentinos no vuelvan al derrotero del desastre".

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Respaldo de los gobernadores

El flamante jefe de Gabinete destacó especialmente la presencia de los mandatarios provinciales en la ceremonia y valoró el trabajo conjunto que, según afirmó, permitió avanzar en la aprobación de leyes clave para la administración nacional.

"Tengo mucho agradecimiento porque venimos logrando leyes estructurales para la República Argentina que no habían sucedido en más de 50 años. Es fruto de un trabajo en conjunto", expresó.

Además, reveló que varios gobernadores pasaron por su despacho antes del acto para saludarlo y desearle éxito en la nueva función.

La salida de Adorni

Consultado por la situación de su antecesor, Santilli evitó realizar valoraciones y sostuvo que su tarea estará centrada exclusivamente en la gestión.

"No tengo que juzgar la situación. Me toca asumir el rol que el Presidente me acaba de dar. Manuel Adorni se va a defender en la Justicia, sin fueros y sin privilegios, y allí estará. A mí me corresponde asumir esta nueva responsabilidad", respondió.

Tras sus declaraciones, el nuevo jefe de Gabinete continuó con su agenda de trabajo, mientras en la Casa Rosada continuaban las reuniones entre dirigentes del PRO y de La Libertad Avanza.

Según trascendió entre los asistentes, el desembarco de Santilli es interpretado dentro del oficialismo como una oportunidad para revitalizar la gestión nacional y recuperar el ritmo político de la administración de Javier Milei.