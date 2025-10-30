Uno Santa Fe | Santa Fe | campo

Misterio en el norte de la provincia de Santa Fe por la aparición de extrañas figuras en un campo de trigo

Sorpresa en Avellaneda por las marcas en un trigal. “Nunca vi algo así”, dijo el productor, quien asegura que “no fue una máquina ni una moto”

30 de octubre 2025 · 08:48hs
Sorpresa en Avellaneda por las marcas en un trigal

Sorpresa en Avellaneda por las marcas en un trigal

En un campo sembrado con trigo en la zona rural de Avellaneda, en el norte de Santa Fe, este martes aparecieron extrañas figuras que despertaron la sorpresa y el desconcierto de los vecinos de la región, que buscaban una explicación racional para explicar esos dibujos.

Raúl Zamer, el productor que alquila el campo, descartó que las trazadas, perfectamente delineadas sobre el trigal, hayan sido realizadas por alguna maquinaria agrícola o motocicleta, ya que se trata de una única marca continua y ancha, que aplastó el trigo –pronto a ser cosechado– sin dejar ni siquiera granos.

"Quedó el palito del trigo nomás, eso es lo que llama la atención... Es la primera vez que veo algo así en mi campo", comentó en diálogo con Reconquista Hoy.

Incluso, advirtió que otra figura, con forma de moño o lazo, apareció en un campo cercano, a dos kilómetros de distancia, propiedad de otro productor, llamado Ariel Marchetti.

Sorpresa en Avellaneda por las marcas en un trigal

“No es la rueda de un vehículo; estoy seguro”, dijo Zamer, que llamó a un amigo que posee un drone para filmar las extrañas figuras. “Por lógica descarté que sea una máquina, porque hay una sola huella. También me dijeron que es imposible que fuera una moto, por el ancho de la huella”, agregó, con mucho desconcierto y curiosidad.

campo figura Avellaneda trigo
