En ese sentido, pidió que el Estado nacional asuma un rol coordinador en materia educativa, y advirtió que “sin aprendizajes y sin un sistema robusto, no hay una Argentina posible”.

gobernadores region centro 2 Gobernadores de la Región Centro volvieron a reclamar más federalismo y el fin de las retenciones al campo

En materia de seguridad pública, el gobernador santafesino planteó la necesidad de una mayor articulación entre las policías provinciales y los Ministerios Públicos, ya que “el delito hoy no distingue fronteras provinciales”. Por eso, propuso conformar “un comando conjunto con el Gobierno Nacional para ser eficientes en materia investigativa y no darle espacio al crimen organizado”. Pullaro recordó el trágico episodio del 9 de julio, cuando un niño de cuatro años falleció en un enfrentamiento entre bandas criminales en Frontera y Josefina, y destacó que “aunque no pudimos evitarlo, demostramos que, trabajando juntos, no hay impunidad ni en Córdoba ni en Santa Fe”, en referencia a los detenidos por ese hecho.

El gobernador también hizo hincapié en la importancia de analizar el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral, y defendió el reclamo de los jóvenes vinculados al sector agropecuario. “Sentimos que desde el Gobierno Nacional se insiste en meterle la mano al campo. Por eso, pedimos que se terminen las retenciones; no queremos una rebaja ni un recorte temporal”, enfatizó. Añadió que “esos recursos se los lleva la Nación y no vuelven en rutas, energía ni servicios. Cada vez hay más recortes, pero las provincias seguimos haciéndonos cargo”.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, valoró el trabajo conjunto y sin confrontaciones entre los tres mandatarios pese a pertenecer a diferentes fuerzas políticas. “Si en la Capital y en el país imitaran esto, nos iría mucho mejor”, afirmó. Además, destacó que la Región Centro cobra un nuevo impulso frente a un gobierno nacional que “se desentiende de muchas cuestiones”, y anunció la creación de órganos ejecutivos permanentes para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de vida en la región.

gobernadores region centro 3 Gobernadores de la Región Centro volvieron a reclamar más federalismo y el fin de las retenciones al campo

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, puso en valor “la historia y los valores que nos unen: el trabajo, el esfuerzo y el mérito”, y afirmó que “si el desarrollo del país se basara en estos principios, la Argentina sería distinta”. Además, remarcó que “en el apoyo al campo está el futuro del país, y eso es lo que queremos poner en valor como Región”.

El encuentro contó con la participación de integrantes de gabinetes provinciales, legisladores y representantes de la sociedad civil. En materia institucional, se puso en marcha una Agencia Regional de Evaluación Educativa conjunta y se conformaron 21 mesas permanentes en distintas áreas ministeriales.

Respecto a seguridad, avanzaron en la creación de la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad, que operará inicialmente en localidades limítrofes de Córdoba y Santa Fe, incluyendo San Francisco, Morteros, Marcos Juárez, Frontera y Josefina.

Además, se ratificó la carta de intención con Codesul y se acordó la creación de una Red de Agencias de Desarrollo de la Región Centro. También se reconocieron los 20 años de trayectoria de los Foros de la Sociedad Civil, se declaró de interés el evento anual de los Jóvenes Rurales y se estableció la prioridad en el intercambio de proveedores entre las tres provincias.