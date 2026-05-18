Godoy cumplió con la suspensión, menos para el DT de Colón Ezequiel Medrán

La expulsión de Matías Godoy contra Godoy Cruz, hizo que el delantero de Colón quede marginado por el DT Ezequiel Medrán

Luego de la expulsión ante Godoy Cruz, el DT de Colón Ezequiel Medrán no volvió a tener en cuenta a Matías Godoy.

En el mercado de pases, Colón apostó por Matías Godoy, conociendo sus condiciones futbolísticas y la particularidad, de que el jugador es hincha del Sabalero y quería ponerse la camiseta rojinegra.

Ese combo, hizo que el director deportivo Diego Colotto negocie su llegada , la cual generó expectativas, ya que se trataba de un futbolista de Primera División y que había jugado en Estudiantes, Talleres, Instituto y Central Córdoba.

Por ello, sus antecedentes daban cuenta de que Colón incorporaba un jugador importante y que podía aportar desequilibrio en ataque.

En el debut de Colón ante Deportivo Madryn, Godoy fue suplente e ingresó a los 9' del segundo tiempo y en la 2ª fecha, contra Central Norte, saltó a la cancha a los 13' del complemento.

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Luego de ese partido, Godoy sufrió un desgarro que lo marginó de los siguientes tres partidos. Y recién volvió a sumar dos minutos de juego, en la goleada ante San Miguel.

Contra Racing de Córdoba y Deportivo Morón, Godoy ingresó en ambos encuentros en el inicio del segundo tiempo y ante el equipo cordobés mostró su mejor versión.

Y en su primer partido como titular ante Godoy Cruz, cometió una enorme irresponsabilidad, primero al ser amonestado por empujar a un rival delante del árbitro Bryan Ferreira.

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Y 12' después, a los 45' del primer tiempo, perdió la pelota y terminó agarrando de la camiseta a un rival sin soltarlo, lo que propició una segunda tarjeta amarilla y la consecuente expulsión.

Eso pareció ser un quiebre, ya que Godoy cumplió la fecha de suspensión ante Los Andes, pero en los partidos contra All Boys y Estudiantes de Buenos Aires, ni siquiera fue convocado.

Así las cosas, el delantero pasó de ser una alternativa válida para Medrán, a ni siquiera estar entre los 20 jugadores convocados. Claramente, la expulsión le terminó pasando factura.

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Y si bien en conferencia de prensa Medrán lo relativizó, hablando de una jugada desafortunada, lo cierto es que en un entrenamiento, Godoy participó de la acción en la que el juvenil Joaquín Rodríguez sufrió la rotura de ligamentos cruzados.

Por ahora, el paso de Godoy por Colón es un rotundo fracaso, ya que solo aportó algo en el triunfo ante Racing de Córdoba, pero entre la lesión y la expulsión, estuvo más afuera que adentro de la cancha.

Con seis partidos disputados y apenas 205' de juego, el futuro de Godoy es una incógnita. Si bien tiene contrato hasta diciembre, hará que ver si Medrán lo vuelve a tener en cuenta o si su ciclo en Colón será muy breve.