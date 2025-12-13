Uno Santa Fe | Información General | Sarampión

Desde 2026, la segunda dosis contra el sarampión se aplicará a los 18 meses en Argentina

El cambio en el esquema de vacunación fue definido en el Cofesa y demandará una mayor inversión en dosis para proteger a la población infantil

13 de diciembre 2025 · 18:36hs
Desde 2026, la segunda dosis contra el sarampión se aplicará a los 18 meses en Argentina

En el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que a partir de 2026 se adelantará la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, que pasará a aplicarse a los 18 meses de edad. El objetivo central es asegurar una protección más temprana y efectiva y mejorar las coberturas de vacunación en todo el país.

La decisión fue presentada por la viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Loccisano, quien remarcó que se trata de una deuda histórica del sistema sanitario. “Esta gestión decidió dar este paso que implica una inversión de 4,2 millones de dólares, financiada con el ahorro logrado en la compra eficiente de la vacuna antigripal”, subrayó.

Más protección y mayor cobertura

Desde la cartera sanitaria explicaron que la edad óptima para la segunda dosis responde a criterios programáticos y epidemiológicos. En un contexto de circulación del virus del sarampión en países de América, adelantar la dosis reduce el tiempo en el que los niños permanecen expuestos al contagio.

La primera dosis, que se aplica a los 12 meses, brinda una protección del 80%, mientras que con la segunda dosis la eficacia alcanza el 97%. Además, vacunar antes de los dos años permite mejorar los índices de cobertura, ya que los niños mantienen controles de salud más frecuentes y están más cerca del sistema sanitario.

Cambios en el esquema y mayor inversión

El esquema de vacunación contra el sarampión se compone de dos dosis de la vacuna Triple Viral. Hasta ahora, la segunda dosis se aplicaba a los 5 años, pero con el nuevo esquema se administrará a los 18 meses. Esto generará una superposición de cohortes de niños vacunados entre 2021 y 2024 durante tres años y medio y demandará un incremento de 300.000 dosis respecto de la compra habitual.

Estos insumos adicionales se financiarán con el ahorro obtenido mediante la optimización en la compra de vacunas antigripales, que permitió una eficiencia en el gasto de entre el 5% y el 38% en el precio unitario. “Con planificación y transparencia, los recursos bien administrados se traducen en un mejor servicio de salud y en un país más preparado frente a los desafíos sanitarios”, concluyó Loccisano.

Argentina se alinea con la región

Actualmente, Argentina y Cuba son los países de América Latina que más tarde aplican la segunda dosis contra el sarampión. La vacuna se utiliza desde hace más de 60 años y ha demostrado ser segura y eficaz. Con este cambio, el país se suma al grupo de naciones de la región que ya adelantaron el esquema, fortaleciendo la prevención y la capacidad de respuesta ante posibles brotes de sarampión.

• LEER MÁS: Vacunas, el escudo olvidado: por qué la baja vacunación revive enfermedades erradicadas

Sarampión Cofesa dosis
Noticias relacionadas
Suben los casos de tos convulsa en Santa Fe

Aumentan los casos de tos convulsa en Santa Fe y se suma el alerta por sarampión

San Francisco Solano: detuvieron al hombre que acuchilló a su hija, su pareja y golpeó a su suegra  

San Francisco Solano: detuvieron al hombre que acuchilló a su hija, su pareja y golpeó a su suegra

Con la llegada del calor, pediatras advierten que la mayoría de los accidentes acuáticos son totalmente prevenibles

Ahogamientos infantiles: la supervisión adulta, la principal herramienta para prevenir tragedias

La Anmat prohíbio el consumo de un queso de primera marca.

Anmat prohibió el consumo de un producto estrella de una primera marca láctea

Lo último

Madelón no quiere esperar más en Unión y define dónde será la pretemporada

Madelón no quiere esperar más en Unión y define dónde será la pretemporada

#ModoVacuna: así será la vacunación en las colonias de verano

#ModoVacuna: así será la vacunación en las colonias de verano

Santa Fe registró 15 homicidios en noviembre y 2025 se encamina al segundo año con menos crímenes de la última década

Santa Fe registró 15 homicidios en noviembre y 2025 se encamina al segundo año con menos crímenes de la última década

Último Momento
Madelón no quiere esperar más en Unión y define dónde será la pretemporada

Madelón no quiere esperar más en Unión y define dónde será la pretemporada

#ModoVacuna: así será la vacunación en las colonias de verano

#ModoVacuna: así será la vacunación en las colonias de verano

Santa Fe registró 15 homicidios en noviembre y 2025 se encamina al segundo año con menos crímenes de la última década

Santa Fe registró 15 homicidios en noviembre y 2025 se encamina al segundo año con menos crímenes de la última década

Arsenal derrotó a Wolverhampton y sigue liderando la Premier League

Arsenal derrotó a Wolverhampton y sigue liderando la Premier League

Barcelona venció a Osasuna y se subió a la cima de La Liga de España

Barcelona venció a Osasuna y se subió a la cima de La Liga de España

Ovación
José Neris sigue sonando en Universitario de Perú y Colón ya piensa en otra salida

José Neris sigue sonando en Universitario de Perú y Colón ya piensa en otra salida

Colón busca experiencia para la defensa y preguntó por Nicolás Dematei

Colón busca experiencia para la defensa y preguntó por Nicolás Dematei

Barcelona venció a Osasuna y se subió a la cima de La Liga de España

Barcelona venció a Osasuna y se subió a la cima de La Liga de España

Arsenal derrotó a Wolverhampton y sigue liderando la Premier League

Arsenal derrotó a Wolverhampton y sigue liderando la Premier League

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Clausura en Santiago del Estero

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Clausura en Santiago del Estero

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles