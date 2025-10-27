ModoVacuna: continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la nueva etapa de #ModoVacuna, la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia.

La vacunación estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía. Esta etapa del programa impulsado por la Municipalidad junto al Ministerio de Salud de la Provincia, busca aumentar la cobertura para alcanzar al menos al 70% de los mayores de 65 años y la inoculación de al menos 50% de los adultos menores de 65 años con factores de riesgo, en las zonas seleccionadas.