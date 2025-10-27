La Municipalidad de Santa Fe continúa con la nueva etapa de #ModoVacuna, la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia.
#ModoVacuna: continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad
La campaña de vacunación gratuita recorre distintos espacios públicos para atender a la población de riesgo y adultos mayores.
La vacunación estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía. Esta etapa del programa impulsado por la Municipalidad junto al Ministerio de Salud de la Provincia, busca aumentar la cobertura para alcanzar al menos al 70% de los mayores de 65 años y la inoculación de al menos 50% de los adultos menores de 65 años con factores de riesgo, en las zonas seleccionadas.
Esta semana el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará en:
-Lunes 27: Terminal de ómnibus, de 11 a 16.
-Martes 28: Plaza del Soldado, de 11 a 16.
-Miércoles 29: Plaza Constituyente, de 11 a 16.
-Jueves 30: Escuela Falucho, en Avenida López y Planes e Iturraspe, de 11 a 14.
-Viernes 31: Barrio Pompeya, en Matheu y Zavalla, de 16 a 18.
-Sábado 1: Estación San Agustín, en Fray de Aroca 9547, de 9 a 11.