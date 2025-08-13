Uno Santa Fe | Santa Fe | policía

El director de Policía, Alejandro Tognolo asumió como nuevo Jefe de la Unidad Regional XIII con asiento en la ciudad de San Cristóbal

El Senador Michlig también anunció que el Gobernador confirmó que se remitirán los pliegos para designar 3 jueces en los tribunales de San Cristóbal y asumirá un nuevo Fiscal en Ceres.

13 de agosto 2025 · 11:54hs
El director de Policía, Alejandro Tognolo asumió como nuevo Jefe de la Unidad Regional XIII con asiento en la ciudad de San Cristóbal

Ell senador Felipe Michlig, el diputado Marcelo González y la secretaría de Gestión Institucional, del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, licenciada María Virginia Coudannes, encabezaron el acto de toma de posesión del cargo de jefe de la Unidad Regional XIII del director de Policía licenciado Alejandro Tognolo.

Durante las actividades desarrolladas -en el día de la fecha- en la cabecera departamental, el Senador Michlig también anunció que se cubrirán importantes cargos judiciales vacantes en los tribunales de San Cristóbal y jurará un nuevo Fiscal en Ceres. “Estamos fortaleciendo el sistema de Justicia como aporte a la seguridad y al ejercicio de los derechos ciudadanos”, dijo.

Acto de asunción del Nuevo Jefe de la URXIII

El senador Michlig felicitó al nuevo jefe policial y reiteró “su compromiso de acompañar gestiones y acciones que fortalezcan la seguridad en todo el departamento”.

Virginia Coudanes, trasladó el saludo del ministro Pablo Cococcioni y destacó que “estamos aquí junto a ustedes y a nuestro senador con quién compartimos un método, que es el trabajo en equipo, planificado y con conocimiento del territorio, y con la presencia permanente como nos pide nuestro Gobernador”.

A su vez el diputado González brindó en nombre propio y del senador el “profundo agradecimiento” al saliente Jefe, Dir. Daniel Borovachi “por el gran trabajo desarrollado junto a todas las autoridades políticas, dando siempre lo mejor”.

Durante el acto de asunción también se dieron cita el intendente Marcelo Andreychuk; el Subsecretario de Seguridad Pública, Comandante General (R) licenciado Roque Omar De Lima; el Jefe de Policía de la Provincia, licenciado Luis Pablo Martín Maldonado; el Subjefe de Policía de la Provincia, licenciado Daniel Fernando Filchel; la Subjefa de la Unidad Regional XIII, profesora Marcela Genoveva Fernández; entre otros integrantes de la cúpula ministerial y policial, además de autoridades locales y medios de comunicación.

Cobertura de cargos judiciales

En declaraciones a los medios de comunicación de la ciudad de San Cristóbal -en el curso de las actividades- el Senador Michlig comentó que “hace un rato estuve en contacto telefónico con el Gobernador Maximiliano Pullaro, quién me daba una muy buena noticia, en respuestas a gestiones que desde hace un tiempo venimos realizando con el Diputado González, en vista a la cobertura de los tres juzgados vacantes de los tribunales de San Cristóbal”.

Al respecto el senador anunció que “el Gobernador me confirmó que estará mandando los pliegos para cubrir los cargos de Juez de 1° Instancia de Distrito de Familia; el Juez de 1° Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral, y Juez de instancia Penal, todos con asiento en la ciudad de San Cristóbal.

También el legislador adelantó que “pronto también estará asumiendo un nuevo Fiscal en la ciudad de Ceres (luego de la ley que crea esa nueva fiscalía, a partir de una iniciativa que presentamos con el diputado González)”.

“Indudablemente estos son grandes pasos que permiten acercar la justicia a la gente y para que las resoluciones tengan mayor celeridad. Todo nuestro agradecimiento al Gobernador Pullaro y al ministro Cococcioni por las respuestas a estas gestiones”.

