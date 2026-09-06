Tensión frente a la nueva cárcel de Recreo: familiares de presos quemaron cubiertas y debió intervenir Infantería

Entre 40 y 50 allegados se concentraron frente a la entrada de la Unidad Penitenciaria N° 9, pocos días después del traslado de 380 detenidos desde comisarías. Denunciaron falta de comunicación con los internos, ausencia de ropa de abrigo y problemas con la entrega de pertenencias personales.

Intervención policial. Bomberos Zapadores y efectivos de Infantería actuaron ante la quema de cubiertas frente al ingreso.

Denuncias principales. Falta de comunicación, ausencia de ropa de abrigo y problemas con la entrega de pertenencias personales.

Familiares de presos. Se manifestaron frente a la Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo reclamando por traslados recientes.

Un grupo de entre 40 y 50 familiares de personas privadas de la libertad se manifestó este domingo frente al ingreso de la Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo para reclamar por las condiciones en las que, según denunciaron, se encuentran alojados algunos de los internos trasladados recientemente.

La protesta tuvo su momento de mayor tensión cerca de las 11 , cuando algunos manifestantes encendieron cubiertas frente al acceso al establecimiento.

Ante la quema de neumáticos, intervinieron Bomberos Zapadores para sofocar el fuego y se desplegaron efectivos del Cuerpo de Infantería y del Grupo de Operaciones Especiales.

Luego de la intervención, los familiares permanecieron en las inmediaciones y continuaron con sus reclamos.

Falta de comunicación y elementos básicos

Uno de los principales planteos estuvo relacionado con la falta de comunicación con los internos desde que fueron trasladados a la nueva cárcel.

“Desde el traslado no tenemos comunicación con ellos. Solamente sabemos lo que pasa por los que salen y nos cuentan”, señalaron los familiares.

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También aseguraron que algunos detenidos les transmitieron dificultades vinculadas con la falta de comida, agua y ropa de abrigo.

“Los trajeron de un momento para otro. Nosotros recibimos mensajes de ellos y nos cuentan que son maltratados, que les tiraron la ropa y que no tienen abrigo”, expresaron.

Las afirmaciones forman parte de las denuncias realizadas durante la protesta y deberán ser verificadas por las autoridades correspondientes.

Reclaman por las pertenencias de los internos

Otro de los pedidos estuvo relacionado con las pertenencias personales de las personas trasladadas.

Los familiares afirmaron que entregaron una nota a las autoridades de la unidad y que recibieron el compromiso de que los elementos serían entregados, aunque sostuvieron que eso todavía no se había concretado.

“Lo que pedimos como familiares es que les brinden lo necesario. Nosotros entregamos una nota y nos dijeron que les iban a entregar sus cosas, pero hasta ahora no ocurrió”, manifestaron.

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También cuestionan los traslados

Los allegados cuestionaron además que algunos internos fueron trasladados sin previo aviso a sus familias y señalaron que el cambio de establecimiento habría interrumpido actividades que realizaban anteriormente.

Según plantearon, varios de los detenidos participaban de tareas laborales, educativas o religiosas en sus anteriores lugares de alojamiento.

Los familiares reclaman conocer si esas actividades podrán continuar dentro de la nueva unidad.

Hubo un canal de diálogo con la Policía

Durante la manifestación, el jefe de la Comisaría 16ª estableció un canal de diálogo con los familiares y facilitó la comunicación con el interior de la unidad para algunos de los manifestantes.

La medida permitió que algunos allegados pudieran establecer contacto con los internos, aunque el grupo decidió mantener la protesta porque consideró que los planteos de fondo todavía no habían sido resueltos.

380 detenidos fueron trasladados en menos de 24 horas

La protesta se produjo a pocos días de la puesta en funcionamiento de la Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo, inaugurada el 3 de septiembre.

En el marco del operativo de apertura, 380 detenidos fueron trasladados desde distintas comisarías en menos de 24 horas, con el objetivo de descomprimir las dependencias policiales de la ciudad y trasladar a los internos a un establecimiento penitenciario específico.

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La nueva unidad cuenta con 475 celdas y capacidad para 891 personas, distribuidas en tres subunidades: 640 plazas para hombres y 251 para mujeres.

Los reclamos quedan ahora en manos de las autoridades penitenciarias

La movilización expuso las primeras dificultades planteadas por las familias después del traslado masivo de internos a la nueva cárcel.

Mientras los familiares reclaman comunicación, entrega de pertenencias y elementos básicos, además de información sobre la continuidad de actividades, las autoridades penitenciarias deberán responder sobre las situaciones denunciadas y los mecanismos de contacto con las personas alojadas en la UP 9.