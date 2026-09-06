Susto cerca del Puente Oroño: un hombre cayó en una alcantarilla de tres metros de profundidad y fue rescatado

El episodio ocurrió este domingo por la mañana en la zona de bulevar Gálvez, a la altura de Canal 13. Bomberos Zapadores y personal policial acudieron tras un llamado al 911 y constataron que el hombre podía salir por sus propios medios. No sufrió lesiones de gravedad.

Rescate. Un hombre en situación de calle fue asistido tras caer en una alcantarilla en las inmediaciones del Puente Oroño.

Un hombre en situación de calle fue asistido este domingo por la mañana luego de ser encontrado en el interior de una alcantarilla de aproximadamente tres metros de profundidad , en inmediaciones del Puente Oroño , en la ciudad de Santa Fe.

El episodio se registró en la zona de bulevar Gálvez , a la altura de Canal 13, donde se encuentra el desagüe en el que permanecía el hombre.

El alerta ingresó a las 8.28 a través de la central de emergencias 911 y fue derivado a la Agrupación Bomberos Zapadores de Santa Fe.

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Bomberos acudió al lugar

Una dotación de bomberos llegó hasta el sector y constató la presencia del hombre en el interior del foso. En el lugar colaboró personal de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I, que se hizo presente a bordo del móvil 12751. Los agentes acompañaron las tareas de asistencia y seguridad mientras se verificaba la situación.

Los efectivos se entrevistaron con él y evaluaron su estado y las condiciones del lugar. Según se informó, el hombre no emitió palabra durante la intervención.

Finalmente, salió de la alcantarilla por sus propios medios, por lo que no fue necesario realizar un rescate mediante equipos especiales. Él hombre no presentó lesiones de gravedad.