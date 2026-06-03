Cayó un ladrón en pleno macrocentro santafesino: la policía lo persiguió, lo aprehendió y recuperó todo lo robado

Un vecino alertó a una patrulla sobre un individuo que saltó desde un estacionamiento con una bolsa. El rastro llevó a los oficiales hasta la vivienda del damnificado, donde se recuperaron todos los efectos robados.

Un vecino alertó en las últimas horas a oficiales de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe sobre un individuo que habría saltado desde un estacionamiento del barrio llevando una bolsa blanca. Al dar con el sujeto en proximidades de San Jerónimo al 3400, los oficiales advirtieron contradicciones en sus declaraciones y procedieron a su aprehensión. Minutos después fueron comisionados a una vivienda del barrio, donde el damnificado reconoció todos los efectos como propios.

Alrededor de las 21.30 del lunes 2 de junio, mientras patrullaban la zona asignada, oficiales de la Brigada Motorizada recibieron el aviso de un tercero en la intersección de San Jerónimo e Yrigoyen Freire: dos cuadras hacia el norte había visto saltar a un individuo desde un estacionamiento llevando una bolsa blanca. El hecho fue comunicado de inmediato a la Central de Emergencias 911.

Orientados por esa información, los oficiales dieron con el desconocido en San Jerónimo al 3400 y le consultaron sobre los elementos que transportaba. El hombre guardó silencio y luego incurrió en contradicciones entre sus propias versiones, por lo que fue demorado en el lugar.

El reconocimiento en Crespo

Pocos minutos después, la Central de Emergencias 911 comisionó a la misma unidad a la calle Crespo 2629 por un robo consumado. Al llegar a la vivienda, el damnificado —identificado como M. A.— reconoció como propios todos los elementos que el individuo transportaba en la bolsa. En consecuencia, el hombre fue trasladado en calidad de aprehendido. Se trata de L. D. R., de 44 años.

Lo secuestrado y restituido

En el procedimiento se secuestró lo siguiente: dos lentes de sol, un perfume, tres boxers, un smartwatch, un teléfono celular Samsung, un cargador con cable, un clavo de hierro de aproximadamente 30 centímetros y una bolsa marrón tipo mandado. Todos los elementos fueron restituidos al damnificado, quien los reconoció como de su propiedad.

Tentativa de robo agravado por escalamiento

Los oficiales de la Brigada Motorizada informaron a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital sobre la aprehensión y el secuestro de lo robado. A su vez, se dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el aprehendido continuara privado de su libertad, que fuera identificado y que se le formara causa como presunto autor del delito de tentativa de robo agravado por escalamiento.