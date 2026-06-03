Uno Santa Fe | Policiales | Santa Fe

Cayó un ladrón en pleno macrocentro santafesino: la policía lo persiguió, lo aprehendió y recuperó todo lo robado

Un vecino alertó a una patrulla sobre un individuo que saltó desde un estacionamiento con una bolsa. El rastro llevó a los oficiales hasta la vivienda del damnificado, donde se recuperaron todos los efectos robados.

Juan Trento / jtrento@uno.com.ar

Por Juan Trento / [email protected]

3 de junio 2026 · 20:28hs
Cayó un ladrón en pleno macrocentro santafesino: la policía lo persiguió, lo aprehendió y recuperó todo lo robado

Un vecino alertó en las últimas horas a oficiales de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe sobre un individuo que habría saltado desde un estacionamiento del barrio llevando una bolsa blanca. Al dar con el sujeto en proximidades de San Jerónimo al 3400, los oficiales advirtieron contradicciones en sus declaraciones y procedieron a su aprehensión. Minutos después fueron comisionados a una vivienda del barrio, donde el damnificado reconoció todos los efectos como propios.

El aviso del vecino y el hallazgo

Alrededor de las 21.30 del lunes 2 de junio, mientras patrullaban la zona asignada, oficiales de la Brigada Motorizada recibieron el aviso de un tercero en la intersección de San Jerónimo e Yrigoyen Freire: dos cuadras hacia el norte había visto saltar a un individuo desde un estacionamiento llevando una bolsa blanca. El hecho fue comunicado de inmediato a la Central de Emergencias 911.

Orientados por esa información, los oficiales dieron con el desconocido en San Jerónimo al 3400 y le consultaron sobre los elementos que transportaba. El hombre guardó silencio y luego incurrió en contradicciones entre sus propias versiones, por lo que fue demorado en el lugar.

El reconocimiento en Crespo

Pocos minutos después, la Central de Emergencias 911 comisionó a la misma unidad a la calle Crespo 2629 por un robo consumado. Al llegar a la vivienda, el damnificado —identificado como M. A.— reconoció como propios todos los elementos que el individuo transportaba en la bolsa. En consecuencia, el hombre fue trasladado en calidad de aprehendido. Se trata de L. D. R., de 44 años.

Lo secuestrado y restituido

En el procedimiento se secuestró lo siguiente: dos lentes de sol, un perfume, tres boxers, un smartwatch, un teléfono celular Samsung, un cargador con cable, un clavo de hierro de aproximadamente 30 centímetros y una bolsa marrón tipo mandado. Todos los elementos fueron restituidos al damnificado, quien los reconoció como de su propiedad.

Tentativa de robo agravado por escalamiento

Los oficiales de la Brigada Motorizada informaron a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital sobre la aprehensión y el secuestro de lo robado. A su vez, se dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el aprehendido continuara privado de su libertad, que fuera identificado y que se le formara causa como presunto autor del delito de tentativa de robo agravado por escalamiento.

Santa Fe macrocentro Policía brigada
Noticias relacionadas
A 11 años de Ni Una Menos, una multitud marchó en Santa Fe y lanzó duras críticas por el ajuste y la falta de políticas de género

A 11 años de Ni Una Menos, una multitud marchó en Santa Fe y lanzó duras críticas por el ajuste y la falta de políticas de género

Una por una: cuáles son las nuevas líneas de crédito por más de $116.000 millones que lanzó Pullaro en Agroactiva

Una por una: cuáles son las nuevas líneas de crédito por más de $116.000 millones que lanzó el gobierno de Santa Fe en Agroactiva

Miles de personas participan este miércoles de una nueva edición de la marcha Ni Una Menos en la ciudad de Santa Fe.

Una multitud se moviliza en las calles de Santa Fe a 11 años del primer Ni Una Menos

Colastiné Norte: la Municipalidad de Santa Fe inauguró una nueva vereda accesible en el complejo integrado por la Escuela N° 39 9 de Julio, el jardín de infantes y el Caeba N° 10.014.

Después de años de reclamos, una escuela de Colastiné Norte ya cuenta con una vereda accesible

Lo último

Cayó un ladrón en pleno macrocentro santafesino: la policía lo persiguió, lo aprehendió y recuperó todo lo robado

Cayó un ladrón en pleno macrocentro santafesino: la policía lo persiguió, lo aprehendió y recuperó todo lo robado

Detuvieron en Bº Cabal a un hombre con pedido de captura por una causa de delitos sexuales y amenazas

Detuvieron en Bº Cabal a un hombre con pedido de captura por una causa de delitos sexuales y amenazas

En Agroactiva, Santa Fe volvió a presionar a la Casa Rosada por las retenciones: Que las quiten de una vez por todas y con certeza

En Agroactiva, Santa Fe volvió a presionar a la Casa Rosada por las retenciones: "Que las quiten de una vez por todas y con certeza"

Último Momento
Cayó un ladrón en pleno macrocentro santafesino: la policía lo persiguió, lo aprehendió y recuperó todo lo robado

Cayó un ladrón en pleno macrocentro santafesino: la policía lo persiguió, lo aprehendió y recuperó todo lo robado

Detuvieron en Bº Cabal a un hombre con pedido de captura por una causa de delitos sexuales y amenazas

Detuvieron en Bº Cabal a un hombre con pedido de captura por una causa de delitos sexuales y amenazas

En Agroactiva, Santa Fe volvió a presionar a la Casa Rosada por las retenciones: Que las quiten de una vez por todas y con certeza

En Agroactiva, Santa Fe volvió a presionar a la Casa Rosada por las retenciones: "Que las quiten de una vez por todas y con certeza"

A 11 años de Ni Una Menos, una multitud marchó en Santa Fe y lanzó duras críticas por el ajuste y la falta de políticas de género

A 11 años de Ni Una Menos, una multitud marchó en Santa Fe y lanzó duras críticas por el ajuste y la falta de políticas de género

Moyano vendió un centro deportivo de Camioneros para afrontar el déficit de la obra social

Moyano vendió un centro deportivo de Camioneros para afrontar el déficit de la obra social

Ovación
Colón lanzó la venta de entradas para el partido de alta tensión ante Ciudad Bolívar

Colón lanzó la venta de entradas para el partido de alta tensión ante Ciudad Bolívar

Unión se prepara para una profunda reestructuración: los jugadores que podrían irse en este mercado

Unión se prepara para una profunda reestructuración: los jugadores que podrían irse en este mercado

Ignacio Lago y una incógnita que inquieta en Colón: ¿hay una cláusula que puede llevarse a su figura?

Ignacio Lago y una incógnita que inquieta en Colón: ¿hay una cláusula que puede llevarse a su figura?

Artime rompió el silencio y reveló cómo está la negociación de Belgrano por Cardozo

Artime rompió el silencio y reveló cómo está la negociación de Belgrano por Cardozo

Colón le muestra la puerta de salida a Facundo Castro

Colón le muestra la puerta de salida a Facundo Castro

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco