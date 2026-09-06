Arqueología acústica: recrearon cómo sonaba la sala capitular del antiguo Cabildo de Santa Fe durante la jura de la Constitución de 1853

El santafesino Lautaro Musolino, estudiante de Ingeniería de Sonido, reconstruyó el paisaje sonoro del antiguo Cabildo de Santa Fe durante una de las sesiones clave de la Convención Constituyente de 1853. Su investigación fue premiada como el mejor trabajo presentado en un congreso internacional de acústica en Lima, Perú .

Lautaro Musolino, estudiante de Ingeniería de Sonido, reconstruyó el paisaje sonoro del antiguo Cabildo de Santa Fe durante una de las sesiones clave de la Convención Constituyente de 1853

¿Cómo sonaba la sala donde se debatió la Constitución Nacional de 1853 ? ¿Qué escuchaban los constituyentes mientras discutían los primeros pasos institucionales de la Argentina? ¿Cómo era la acústica del antiguo Cabildo de Santa Fe?

Un proyecto académico busca responder esas preguntas a través de la tecnología. El protagonista es Lautaro Musolino , un santafesino que estudia Ingeniería de Sonido en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y que logró reconstruir el paisaje sonoro de la sala capitular del antiguo Cabildo de Santa Fe .

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La investigación fue presentada en un congreso de la Federación Iberoamericana de Acústica, realizado en Lima, Perú, donde recibió un reconocimiento internacional al ser distinguida como el mejor trabajo.

Musolino contó detalles de su investigación en una entrevista con Fabián Acosta en el programa Mañana UNO, que se emite por UNO 106.3, donde explicó cómo logró reconstruir acústicamente un espacio que dejó de existir hace más de un siglo.

El antiguo Cabildo de Santa Fe, escenario de la Constitución

El trabajo se concentró particularmente en la sala capitular del Cabildo de Santa Fe durante la sesión del 20 de abril de 1853, uno de los momentos relevantes de los debates que terminarían con la sanción de la Constitución Nacional.

El antiguo Cabildo estaba ubicado en el lugar donde actualmente se encuentra la Casa de Gobierno de Santa Fe. El edificio fue demolido definitivamente en 1909 y, debido a las sucesivas modificaciones que sufrió a lo largo de su historia, reconstruir con precisión sus características para el período de 1853 representó uno de los principales desafíos de la investigación.

Musolino explicó que uno de los elementos centrales que tomó como referencia fue la conocida pintura de Antonio Alice, que representa una sesión de la Convención Constituyente y que actualmente se encuentra en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación.

La obra retrata el discurso del constituyente santafesino Juan Francisco Seguí, intervención que, según la interpretación histórica incorporada al proyecto, tuvo un papel importante en el desarrollo de aquel debate.

¿Qué es la arqueología acústica?

Musolino comenzó la investigación hace aproximadamente dos años y medio, dentro de una disciplina conocida como arqueología acústica o arqueoacústica.

Se trata de una rama interdisciplinaria que combina conocimientos de arqueología, historia, arquitectura, acústica e ingeniería de sonido para estudiar las características sonoras de edificios históricos y patrimoniales.

"El paisaje sonoro se entiende como todos los sonidos que coexisten o están dentro de un entorno particular, dentro de un momento particular", explicó Musolino durante la entrevista.

En este caso, el objetivo no fue solamente determinar cómo se comportaba la voz dentro de la sala, sino también reconstruir aquellos sonidos que formaban parte de la experiencia cotidiana durante una sesión de la Convención Constituyente.

El desafío de reconstruir un edificio que ya no existe

Uno de los principales obstáculos fue la falta de documentación específica sobre cómo era exactamente el Cabildo en 1853.

Según explicó el investigador, el único plano original disponible data de 1787, alrededor de 50 años antes de la sanción de la Constitución. Esto obligó a trabajar con diferentes hipótesis sobre las características que podía tener el edificio durante las sesiones constituyentes.

Esas hipótesis fueron contrastadas y fundamentadas junto con historiadores, arqueólogos e investigadores, entre ellos Luis María Calvo, Ana María Cecchini de Dalo, el arqueólogo Gabriel Coco y Nicolás Losa, investigador de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

También fue necesario investigar los materiales utilizados en la construcción.

El estudio incluyó la elaboración de muestras de adobe y tapia, siguiendo metodologías vinculadas con las técnicas constructivas de la época. Esas muestras fueron posteriormente analizadas en laboratorio para determinar sus propiedades acústicas y poder incorporarlas a la simulación.

El resultado: volver a escuchar 1853

El resultado final de la investigación es un video inmersivo que permite recorrer virtualmente la sala capitular durante una sesión de la Convención Constituyente.

Para conseguirlo, Musolino utilizó una técnica de ingeniería de sonido denominada auralización, que permite simular cómo se percibiría un determinado sonido dentro de un espacio específico.

Los cálculos realizados sobre las características acústicas de la sala permitieron establecer que el recinto presentaba buenos parámetros para la voz hablada.

De esta manera, el proyecto permite recrear un fragmento del discurso de Juan Francisco Seguí y, al mismo tiempo, incorporar diferentes sonidos que podían formar parte del ambiente de aquella época.

Candelabros, puertas y el ruido de la plaza

La investigación histórica permitió reconstruir también parte del paisaje sonoro que rodeaba las sesiones.

Las reuniones de los constituyentes se realizaban durante la noche. Existen distintas referencias históricas sobre los motivos: algunas las vinculan con las altas temperaturas, mientras que otras señalan la necesidad de evitar el ruido que se producía durante el día en la plaza.

A la reconstrucción se incorporaron sonidos como el ambiente de la plaza, las puertas, el rechinar de las puertas y los candelabros, entre otros elementos que podían formar parte de la experiencia sonora del antiguo Cabildo.

Así, la propuesta no busca solamente mostrar cómo era físicamente el escenario de la Convención Constituyente, sino recuperar una dimensión que habitualmente queda fuera de los relatos históricos: el sonido de aquel momento fundacional de la Argentina.

Para Musolino, además, el reconocimiento abre la puerta a nuevos proyectos vinculados con la reconstrucción acústica de espacios históricos. gentileza

Un reconocimiento internacional para un proyecto santafesino

El trabajo desarrollado por Musolino trascendió el ámbito académico argentino. Una parte de la investigación derivada de su tesis fue presentada en el congreso de la Federación Iberoamericana de Acústica en Lima, Perú, donde obtuvo el reconocimiento al mejor trabajo.

El premio representa un reconocimiento al carácter innovador de una investigación que combina patrimonio histórico, tecnología, acústica e historia argentina, con Santa Fe como escenario central.

Para Musolino, además, el reconocimiento abre la puerta a nuevos proyectos vinculados con la reconstrucción acústica de espacios históricos.

La investigación llegará al Museo de la Constitución

Uno de los próximos objetivos es presentar la reconstrucción en el Museo de la Constitución Nacional de Santa Fe, con la intención de que el trabajo pueda incorporarse como material museográfico.

La propuesta permitirá acercar al público una nueva manera de conocer uno de los episodios más importantes de la historia argentina: no solamente observar cómo era la sala donde se debatió la Constitución de 1853, sino también experimentar cómo podía escucharse aquel espacio mientras los constituyentes discutían el futuro institucional del país.