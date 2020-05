Nación dijo que no habrá subsidios adicionales para el transporte y las miradas se posan en Provincia

El Ministerio de Transporte de la Nación dejó en claro este miércoles en una audiencia con empresarios del sector y funcionarios de los gobiernos provinciales que no habrá subsidios adicionales para mantener el sistema en el interior provincial.

Así lo confirmaron fuentes nacionales a UNO Santa Fe. Adelantaron que los fondos que necesita el servicio para seguir funcionando están incluidos en la asistencia financiera que nación realizó a las provincias a mediados de este mes, apuntadas a paliar las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, desde la cartera que conduce Mario Meoni dijeron a este medio que "el Ministerio de Economía hizo un giro a las provincias para atender los desequilibrios fiscales de 60 mil millones (en 2 tramos de 30 mil) entre los que se encuentra el transporte". Agregaron que "el primer giro se hizo el mes pasado".

LEER MÁS: Javkin le escribió al presidente por el paro de transporte en Rosario

Cabe recordar que durante los primeros cuatro meses del año, el Estado central "destinó por 120 días" (desde enero y hasta abril) 6.500 millones de pesos para todo el transporte de pasajeros del interior, algo que calificaron como de "mucho esfuerzo".

Según pudo saber este medio, el gobierno nacional solo estaría dispuesto a discutir una extensión del convenio que finalizó a fines de abril y que implicó que el Estado central destinara por 120 días (hasta abril) $ 1.187.167.305 solo para atender las necesidades del servicio urbano del interior.

Los empresarios, que esperaban un aporte extra por las consecuencias de la pandemia (en Santa Fe se habla de una caída en la demanda del 92 por ciento) volvieron a salir de la reunión con las manos vacías. Los caminos de solución, que durante toda esta etapa del conflicto terminaban en el gobierno nacional, se redireccionan y ahora van al gobierno provincial.

Marcelo Hasse, titular de Fatap dijo a UNO Santa Fe que Nación dejó en claro este miércoles "que no hay mas recursos adicionales por la pandemia". Añadió que "el compromiso es continuar con los aportes que se vienen dando y en un proceso de revisión y readecuación, en base a los criterios de distribución". Para el referente del sector empresario "es muy probable que las jurisdicciones no reciban los mismos montos que venían recibiendo hasta el presente".

Este jueves se cumplirán 18 días de paro del transporte urbano de pasajeros. La municipalidad de Santa Fe, responsable del servicio de la ciudad, es apenas un espectador del conflicto. Los planteos del gobierno provincial en relación a que la solución debería venir de Nación regresaron como un búmeran a Casa Gris, luego de que Nación les advirtiera (como se mencionó anteriormente) que los fondos están incluidos en el paquete por 60 mil millones destinados a las jurisdicciones del interior para paliar los desequilibrios financieros en medio de la pandemia.

De esta forma, mientras los choferes esperan cobrar el sueldo completo de abril, el conflicto entra en un callejón sin salida. Osvaldo Miatello, secretario de Transporte comentó 24 horas antes del encuentro de este miércoles que el problema excede a Santa Fe y recordó "que la mayoría de las provincias tienen el conflicto". El funcionario apuntó: "Por peso propio el tema tiene que ser tomado nacionalmente. No es culpa de nadie, hay una situación complicada, donde todos tienen algo de razón pero que por la magnitud no veo otra forma de solucionarlo que no sea a través del gobierno nacional".

Este lunes, el gobernador Omar Perotti habló sobre el escenario complicado que atraviesa el transporte, en el cual reside "una de las complicaciones mayores, porque se trata de una actividad que no se recomienda utlilizar" (en relación al coronavirus) pero que al mismo tiempo se torna fundamental para el traslado de personas, más aún en un momento en que se amplían las excepciones. Admitió que el escenario para dicha actividad es adverso: "Sin el corte de boleto habitual, su rentabilidad y su posibilidad de funcionamiento ha caído claramente. No es un tema solo de la ciudad, tenemos un problema en el transporte en general; el local, intermedio, de larga distancia".