Narcoavionetas abandonadas: en lo que va del 2025 se encontraron seis aeronaves en Santa Fe y la región

Tras el hallazgo de una avioneta abandonada esta semana en el departamento San Cristóbal, la cifra de aeronaves descubiertas en la provincia y la región asciende a seis en lo que va del año. El pasado 11 de noviembre se había encontrado otra aeronave en un campo de Arequito con 60 kilos de cocaína en su interior.

Narcoavionetas. Hallaron una aeronave boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Un productor rural detectó este jueves la presencia de una avioneta abandonada en un campo del pueblo de Curupaity, departamento San Cristóbal. Los peritajes confirmaron lo que se sospechaba: el avión, que exhibe una bandera boliviana, fue utilizado para transportar cocaína, según detectaron los perros entrenados de Gendarmería Nacional.

Se trata de la sexta aeronave fantasma hallada en la región, incluso tras la caída reciente del narco rosarino Brian Bilbao, el especialista en la bajada de droga mediante taxi aéreo, cuya operatoria se extendió al menos desde 2020.

El hallazgo se produjo poco antes de las 15 de este jueves, cuando el encargado de un campo vio la avioneta inmóvil en un trigal y avisó a la Policía local. Minutos después llegaron agentes de la Comisaría 7ª de Arrufó.

LEER MÁS: Narcos en San Cristóbal: perros entrenados detectaron vestigios de cocaína en la avioneta boliviana hallada en Curupaity

avioneta curupayti 2 El encargado de un campo de la zona rural de Curupaytí encontró una avioneta el jueves alrededor de las 15 gentileza

Bajada de droga

Los perros antinarcóticos reaccionaron al olfatear distintos sectores del fuselaje, lo que prácticamente confirma que la aeronave había aterrizado para realizar una bajada de droga.

Los investigadores presumen que la carga fue retirada antes de la llegada de cualquier autoridad y que, como en hechos recientes, los responsables abandonaron la avioneta por motivos que aún se intentan establecer.

El resultado de los canes fue comunicado al fiscal del MPA Emiliano Odriozola, quien ordenó preservar la escena y notificó a la Fiscalía Federal de Rafaela, que interviene por tratarse de un posible delito federal.

Curupaity es una localidad ubicada sobre la ruta nacional 34, 65 kilómetros al sudoeste de Ceres, con poco más de 500 habitantes.

Avionetas siniestradas o abandonadas

En lo que va del año, en la región se registraron al menos otros cinco hallazgos de avionetas siniestradas o abandonadas, en su mayoría más al sur de la provincia e incluso en el límite con el norte bonaerense.

El caso se suma a un antecedente reciente: el 11 de noviembre otra avioneta ligada a narcos mayoristas fue hallada en jurisdicción de Arequito, en el departamento Caseros, junto a un bolso con 60 kilos de cocaína. Aquella aeronave había “bajado” parte de los 956 kilos del cargamento incautado cuando fue detenido el narco rosarino Brian Bilbao en Exaltación de la Cruz. Este narcotraficante y su banda comenzó a ser investigado en 2020, tras una bajada de droga mediante una avioneta que aterrizó en jurisdicción de Cañada de Gómez.

El 8 de agosto otro avión siniestrado apareció oculto en el monte de un campo a la vera de la ruta nacional 8, entre Pergamino y Colón. Los peritajes también hallaron rastros de cocaína. Ese Cessna fue la cuarta aeronave fantasma detectada en 2025 en la llanura del sur santafesino y el norte bonaerense.

image Destruída. La avioneta detectada en agosto en un pequeño monte dentro de un campo de Pergamino (Rosario 3).

El 22 de julio un trabajador rural reportó restos calcinados de una avioneta en el paraje La Vanguardia, departamento Constitución, a 60 kilómetros de Rosario, aunque sin presencia de droga. A comienzos de junio ocurrió una situación similar en jurisdicción de Manuel Ocampo, localidad bonaerense cercana a Pergamino.

image La Vanguardia. Otra aeronave detectada en julio, esta vez en territorio santafesino.

A ello se suma que el 3 de junio dos pilotos fueron detenidos tras el aterrizaje sospechoso de un Cessna 182 Skylane en un campo del departamento San Jerónimo. Investigadores federales sostienen que la aeronave llegó desde Bolivia, descargó cocaína en un campo en Buenos Aires y luego aterrizó en Estación Díaz por un desperfecto mecánico. Por esta causa fueron condenados Milton Estrada, peruano de 54 años, y Mikjail Zabala Rodríguez, boliviano de 30, a cinco años de prisión por ingresar al país de manera ilegal en una avioneta con matrícula adulterada.