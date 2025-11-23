Alarma por récord de sífilis: la provincia de Santa Fe pasó de tener 160 casos en 2019 a 5049 en 2024

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, en 2019 Santa Fe registraba una tasa de 4,6 por cada 100.000 habitantes. En 2024 la misma tasa es de 162,4 cada 100.000 santafesinos.

Santa Fe atraviesa uno de los incrementos más significativos de casos de sífilis en todo el país, según los datos oficiales relevados entre 2019 y 2024 . En apenas cinco años, la provincia pasó de cifras prácticamente marginales a ocupar un lugar central en el mapa epidemiológico nacional.

El último Boletín Epidemiológico Nacional encendió una alarma en el sistema de salud por el récord de casos de sífilis en el país : durante 2024 se registraron 36.917 contagios y en las primeras 44 semanas de 2025 ya se contabilizaron 36.702. Este incremento, que representa un 38,5% más que en 2022 , confirma una tendencia sostenida que preocupa a especialistas y autoridades, que insisten en reforzar la prevención, el diagnóstico y el acceso al tratamiento .

Cifras en Santa Fe y otras provincias

En 2019, Santa Fe registraba solo 160 casos, con una tasa de 4,6 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas del país. Ese escenario cambió de manera drástica a partir de 2022, cuando las notificaciones treparon a 3.603 casos (tasa 100,4). La tendencia no sólo continuó, sino que se profundizó: en 2024 la provincia alcanzó 5.049 casos, con una tasa de 162,4, ubicándose entre las más elevadas del territorio nacional.

El 76% de los casos de 2025 se concentran entre los 15 y 39 años, con el grupo de 20 a 24 como el más afectado El 76% de los casos de 2025 se concentran entre los 15 y 39 años, con el grupo de 20 a 24 como el más afectado

El crecimiento santafesino contrasta con la evolución de otras jurisdicciones. Córdoba, por ejemplo, también exhibió un incremento sostenido, pero partiendo de valores ya altos: pasó de 1.264 casos en 2019 (tasa 34,0) a 7.308 en 2024, con una tasa de 220,3, la más alta del país. Buenos Aires, debido a su tamaño poblacional, continúa concentrando la mayor cantidad de casos absolutos, aunque con una tasa bastante menor: 8.529 casos y una tasa de 55,4 en 2024. En la Ciudad de Buenos Aires la curva mostró fuertes oscilaciones: tras un piso en 2022, la capital porteña volvió a superar el millar de casos en 2024 (1.153; tasa 46,2).

Entre Ríos también evidenció movimientos abruptos. De 1.694 casos (tasa 123,4) en 2019 cayó a 160 casos (11,3) en 2022, para luego volver a escalar hasta 604 casos (49,8) en 2024. Aunque se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia, la provincia experimentó un repunte significativo.

El caso santafesino merece especial atención por la magnitud y la velocidad del aumento. Entre 2019 y 2024, los casos se multiplicaron por 31, mientras que la tasa trepó más de 35 veces, un salto sin comparación entre las jurisdicciones analizadas. El quiebre de tendencia observado a partir de 2022 sugiere un cambio estructural en el comportamiento epidemiológico del evento, que coloca a la provincia en la necesidad de reforzar estrategias de diagnóstico temprano, acceso a tratamiento y prevención combinada.

sifilis

Cifras en 2025 a la baja en Santa Fe

Mientras que el Boletín epidemiológico nacional 782 refleja que en el país los casos de sífilis en población general aumentaron un 69% respecto a la mediana 2020-2024 (pasaron de 29.557 a 47.144 notificaciones en 2025, de acuerdo al registro oficial), en Santa Fe la situación comienza a mostrar un alivio.

De a acuerdo a datos propios del Ministerio de Salud provincial, hasta la semana epidemiológica 46 –cuando se hizo el último corte informativo– se registraron 4527 casos en 2024, mientras que en el mismo período de 2025 el número fue de 4258.

El promedio de edad de las personas contagiadas fue de entre 27 y 28 años en 2024 y 2025. Además, los departamentos Rosario y La Capital concentraron más del 60% de los casos notificados.

Cifras a nivel nacional

Las cifras muestran un crecimiento continuo desde 2011, con una aceleración marcada a partir de 2015. Entre 2015 y 2019 los casos se triplicaron, y aunque la pandemia redujo temporalmente las notificaciones, la curva volvió a subir desde 2022. En 2023 se superó por primera vez el umbral de los 30.000 contagios anuales y 2024 quedó registrado como el máximo histórico. La tasa nacional pasó de 56,1 cada 100.000 habitantes en 2019 a 93 en 2024 —un aumento del 65,8%— y los datos preliminares de 2025 anticipan otro salto del 20,5%.

El informe también detalla que la mayor proporción de diagnósticos corresponde a personas jóvenes: el 76% de los casos de 2025 se concentran entre los 15 y 39 años, con el grupo de 20 a 24 como el más afectado (228,2 por cada 100.000 habitantes). Las tasas son más elevadas en mujeres dentro de los segmentos jóvenes, mientras que en edades más avanzadas los hombres presentan mayor incidencia.

El aumento se observa en todas las regiones del país, aunque con diferencias. En 2024, la región Centro informó 22.643 contagios —el 61,3% del total— con Córdoba al frente y la tasa más alta del país (220,3). En la región Sur se registró la tasa regional más elevada (122,3), con fuertes incrementos en Neuquén, Tierra del Fuego y La Pampa. Cuyo, NEA y NOA también mostraron ascensos pronunciados, con San Luis, Chaco, Formosa, Jujuy y Catamarca entre las jurisdicciones más comprometidas.

Según el BEN, el aumento responde a múltiples factores: la alta transmisibilidad en etapas tempranas, la falta de medidas preventivas, las desigualdades en el acceso a pruebas y tratamientos, y la mejora en los sistemas de vigilancia, que amplió la capacidad de detección.