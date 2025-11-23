Uno Santa Fe | Santa Fe | fábrica

Una reconocida fábrica santafesina de ollas despidió 30 empleados y anunció que importará desde China

La posibilidad de importar insumos desde ese país derivó en una reducción de personal. No se descartan más tandas de desvinculaciones

23 de noviembre 2025 · 12:15hs
Una reconocida fábrica santafesina de ollas despidió 30 empleados y anunció que importará desde China

La fábrica de ollas Essen despidió, a finales de octubre, a 30 empleados de la casa central que tiene en Venado Tuerto. Esta tanda de personal representa al 10% del total de la planta productiva y está ligada a una baja en la producción y la posibilidad de traer los productos directamente desde China.

“Lo que está haciendo la empresa es empezar a importar algunos de sus productos", reconoció el abogado Ramiro Gambetta, que advirtió que las perillas de las ollas que antes eran fabricadas por una empresa argentina, ahora llegan desde China.

Actualmente, Essen basa el 45% de su producción en importaciones que llegan desde Asia. En este contexto, la decisión de reducir personal deriva en unos 30 despidos, aunque no se descartan nuevas cesantías en los próximos meses, remarcó Gambetta al medio local Leguas.

Bajo un régimen de apertura de importaciones, a la fábrica de las famosas ollas antiadherentes le resulta más beneficioso buscar en China insumos y elementos terminados para ensamblar a sus productos locales. La repercusión en Argentina se ve en los puestos de trabajo que se pierden.

Según la cuenta de X Marcas Argentinas, Essen produce 440 mil unidades entre ollas, sartenes, cacerolas y otros productos. Situó su primera fábrica en Venado Tuerto en 1980. Exporta a cinco países y tienen una planta de menos de 300 empleados en Argentina.

essen-history9.jpeg

Seis de cada diez industrias en Santa Fe, en rojo

La actividad industrial santafesina continúa mostrando signos negativos. Durante septiembre registró una baja interanual de 0,3%, según reveló el último informe de la Federación Industriales de Santa Fe (Fisfe). En este contexto el 60% del total de ramas industriales analizadas en la provincia enfrentó un desempeño negativo respecto al mismo mes del año anterior.

Si bien el indicador desestacionalizado de producción de septiembre mejoró un 1% respecto al mes previo, la tendencia a largo plazo muestra dificultades. Aunque en la medición acumulada en nueve meses la producción muestra una suba parcial de 3,9% en relación al año pasado, en el período enero-septiembre de 2025 el índice de producción industrial de Fisfe se ubicó un 9,3% por debajo del nivel alcanzado en el año 2022.

La caída de la actividad en septiembre se atribuye a un conjunto de desafíos macroeconómicos persistentes. Entre los principales factores que afectaron a la industria santafesina se encuentran el sostenimiento de los altos costos financieros derivados de la política monetaria (con la tasa Badlar en pesos oscilando en torno al 60,0%) y la incertidumbre generalizada, resaltaron desde la entidad.

Fisfe puntualizó que, además, se sumó un menor volumen exportado de manufacturas de origen industrial (MOI de Santa Fe cayeron 13,7% en el acumulado anual), el incremento en las importaciones de bienes (que crecieron 21,3% interanual), la pálida actividad de la construcción (donde la superficie autorizada continuó retrocediendo) y una débil demanda interna (con la actividad comercial creciendo solo un 1,1% interanual en agosto).

LEER MÁS: Cuál es el sueldo promedio en cada provincia: el mapa salarial de 2025 y qué sucede en Santa Fe

fábrica empleados China
Noticias relacionadas
alarma por record de sifilis: la provincia de santa fe paso de tener 160 casos en 2019 a 5049 en 2024

Alarma por récord de sífilis: la provincia de Santa Fe pasó de tener 160 casos en 2019 a 5049 en 2024

Alerta en Santa Fe por caída en la vacunación: Hay poca percepción del riesgo de parte de los adultos

Alerta en Santa Fe por caída en la vacunación: "Hay poca percepción del riesgo de parte de los adultos"

segun el indec, argentina tendra 4 millones de ninos y adolescentes menos en 2040: que pasara en santa fe

Según el Indec, Argentina tendrá 4 millones de niños y adolescentes menos en 2040: qué pasará en Santa Fe

Tos convulsa o coqueluche, los menores de un año, los más afectados 

Tos convulsa en Santa Fe: registran 37 casos, entre ellos un bebé internado en el hospital Alassia

Lo último

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Bullying y sanciones: qué dicen especialistas sobre multar a los padres de los agresores

Bullying y sanciones: qué dicen especialistas sobre multar a los padres de los agresores

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

Último Momento
Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Bullying y sanciones: qué dicen especialistas sobre multar a los padres de los agresores

Bullying y sanciones: qué dicen especialistas sobre multar a los padres de los agresores

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

Más de 2 mil estudiantes participan del programa de tutorías Quedate en toda la provincia: de qué se trata

Más de 2 mil estudiantes participan del programa de tutorías "Quedate" en toda la provincia: de qué se trata

Se encamina el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia

Se encamina el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia

Ovación
Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Colapinto terminó 15º, ganó Verstappen y fueron descalificados Norris y Piastri

Colapinto terminó 15º, ganó Verstappen y fueron descalificados Norris y Piastri

Colapinto: Fue una carrera muy mala y el auto fue un desastre

Colapinto: "Fue una carrera muy mala y el auto fue un desastre"

Norris y Piastri fueron descalificados del GP de Las Vegas y arde la definición de la F1

Norris y Piastri fueron descalificados del GP de Las Vegas y arde la definición de la F1

Un santafesino tuvo una buena actuación en el Sudamericano de aguas abiertas

Un santafesino tuvo una buena actuación en el Sudamericano de aguas abiertas

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"