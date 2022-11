Nocturnidad: Centro de día insiste por la falta de control en un bar lindero

Según contó Raquel el bar abre de martes a viernes y los clientes comienzan a llegar a las 19 pero los preparativos para la noche arrancan a las 8. "Hay un motor industrial que es un extractor y es como que tengo metido adentro del centro de día un motor de un avión permanentemente. Y después música, proveedores que paran en la línea amarilla y me impiden el ascenso y descenso de mis pacientes".

•LEER MÁS: Un Centro de Salud con pacientes con Alzheimer denuncia "ruidos insoportables" de un bar lindero

municipalidad centro de día bar (2).jpg

"La Municipalidad en ningún momento se presentó después de todas las denuncias que hago todos los días. Ellos en las denuncias ponen que se presentan en el centro de día y que no consideran como ruido molesto antes de las 22. Es mentira, o sea en ningún momento se presentó el municipio, hace un mes vino un solo inspector y ese día el bar era un silencio total, el motor estaba apagado, no había ruido de nada", apuntó la mujer.

Ante esta situación, Marconetti pide que el secretario de Convivencia Ciudadana con el que fue a hablar y ha "perdido mañanas enteras", se comunique con ella por teléfono o se presente algún funcionario para terminar con este problema. "Hace seis años que vengo padeciendo esto y nadie se hizo presente", sentenció.

Raquel asistió a la audiencia pública que se realizó hace unos meses en el Concejo Municipal y cuando le enviaron el proyecto de nocturnidad no figuraba nada respecto a los centros de salud. Por tal motivo se puso en contacto con un concejal y este le indicó que no iba a aparecer nada porque sigue vigente la ordenanza 9623, "la que la Municipalidad no cumplió".

Denuncias de un Centro de Salud por ruidos molestos desde un bar lindero 2

"A esto nos ha expuesto la Municipalidad, a que terminemos con denuncias policiales, a que haya falta de respeto de los empleados hacia mi persona, con abogados de por medio, o sea ya directamente no tenemos relación", expresó y acusó que el municipio no hace controles.

El centro de día funciona desde las 8 hasta las 19 y cuenta con las habilitaciones correspondientes. Los pacientes asisten en esa franja horaria, almuerzan y cuentan con un momento de descanso de dos horas que es "imposible hacerlo". La directora de este lugar aclaró que no es un geriátrico, no hay camas. "Por algo está la ordenanza, porque evidentemente si se producen ruidos no se puede trabajar, me dificulta el tratamiento hacia mis pacientes", cerró.

•LEER MÁS: Nocturnidad: buscan convertir a Santa Fe en un "polo gastronómico"