"Nosotros no transportamos el virus; llevamos medicinas y alimentos"

Un grupo de camioneros partieron desde Santa Fe en caravana por la autopista, hasta la ciudad de Rosario, en busca de visibilizar las condiciones hasta discriminatorias y de maltrato que les toca vivir, sobre todo desde que se decretó la pandemia por el coronovirus. "Nosotros no trasmitimos el virus".

Sergio Aladios, titular de Camioneros en Santa Fe, sostuvo que la idea es visibilizar el maltrato que reciben los camioneros en todo el país. “Son repetidas las muestras de agravios y hostilidad contra quienes trabajan y exponen sus vidas llevando a destino la producción agropecuaria y la mercadería que abastece a las diferentes localidades”, aseguran desde el gremio.

protesta camioneros 2.jpg Imagen de la protesta de camioneros UNO Santa Fe

protesta camioneros 5.jpg Imagen de la protesta de camioneros UNO Santa Fe

protesta camioneros 4.jpg Imagen de la protesta de camioneros UNO Santa Fe

Por otro lado, Aladios manifestó: "Nos discriminan, no nos prestan el baño, nos hacen pagar los test de nuestro bolsillo. Creemos que hay un desconocimiento muy grande sobre la forma de actuar ante la pandemia. Demorando la mercadería y los trabajadores no se soluciona nada. Nosotros no transportamos el virus; nosotros llevamos medicinas y alimentos, entre otras tantas cosas, a todo el país”, cerró.

La concentración se realizó a las 10 a la altura de unos de los puentes sobre el río Salado en la autopista Santa Fe-Rosario. Desde la cabecera de la autopista seguirán por Circunvalación y luego por autopista Rosario Buenos Aires al destino final que es la localidad de Villa Constitución. Se calcula que serán unos mil camiones que llegarán a la ciudad del sur de la provincia alrededor de las 13.