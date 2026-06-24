Por primera vez, el Aeropuerto de Sauce Viejo tendrá vuelos internacionales hacia Brasil desde diciembre

El Gobierno provincial presentó la nueva ruta entre el Aeropuerto de Sauce Viejo y la ciudad brasileña, que operará los sábados entre el 26 de diciembre y el 27 de marzo. La iniciativa es impulsada junto al operador mayorista Destinos.

Nueva ruta aérea: Se lanza conexión internacional entre Santa Fe y Florianópolis, Brasil, desde el 26 de diciembre hasta el 27 de marzo.

Por primera vez en su historia, la ciudad de Santa Fe tendrá una conexión aérea internacional regular. Este miércoles, el Gobierno de la Provincia presentó en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo la nueva ruta directa hacia Florianópolis, Brasil , que comenzará a operar el 26 de diciembre y se extenderá hasta el 27 de marzo , con vuelos semanales los sábados. La iniciativa fue impulsada en conjunto con el operador mayorista Destinos y apunta a fortalecer la conectividad aérea provincial, ampliar las opciones turísticas para los santafesinos y profundizar los vínculos comerciales y productivos con Brasil.

La iniciativa fue impulsada en conjunto con el operador mayorista Destinos y apunta a fortalecer la conectividad aérea provincial, ampliar las opciones turísticas para los santafesinos y profundizar los vínculos comerciales y productivos con Brasil.

"Una apertura al mundo"

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, encabezó la presentación y destacó el trabajo articulado entre los sectores público y privado que permitió concretar el proyecto: "Esta ruta es fruto de una articulación público-privada que demuestra lo que podemos lograr cuando trabajamos con objetivos comunes. Nuestro gobernador nos pidió que consiguiéramos nuevas conexiones y estamos trabajando para que Sauce Viejo sea el hub logístico, comercial y turístico de esta región."

Puccini también enmarcó el anuncio en el proceso de internacionalización que atraviesa la terminal y recordó que en los últimos meses Sauce Viejo se posicionó entre los principales aeropuertos del país para operaciones de carga a través del programa Exporta Simple: "Es la primera gran iniciativa internacional que impulsa Sauce Viejo. Representa una apertura al mundo y esperamos que sea una señal para que nuevas compañías se interesen en operar desde aquí."

LEER MÁS: El Aeropuerto de Sauce Viejo alcanzó las 347 operaciones de carga en el primer trimestre de 2026

La vocera de Gobernación, Virginia Coudannes, lo ubicó dentro de la agenda estratégica del gobernador Pullaro: "Cuando el gobernador afirma que Santa Fe es el motor productivo de la Argentina, habla también de obras y decisiones como esta. Potenciar Sauce Viejo era una deuda pendiente que hoy estamos empezando a saldar."

Turismo, logística y desarrollo regional

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, subrayó que la nueva ruta no es un hecho aislado sino parte de una estrategia más amplia: "Es una decisión política que entiende a la logística y al transporte como herramientas para el desarrollo. Ahora tenemos el desafío de consolidar esta conexión y seguir ampliando la red de destinos nacionales e internacionales."

La secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, valoró el impacto directo para el sector: "Como santafesina, es una enorme satisfacción poder viajar al exterior desde nuestro propio aeropuerto. El turismo genera empleo, movimiento económico y oportunidades para toda la región."

La directora del aeropuerto, Gisela Riuli, destacó la demanda existente como respaldo de la iniciativa: "Los usuarios existen y los santafesinos quieren volar desde Sauce Viejo."

LEER MÁS: El aeropuerto de Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

"Apenas el comienzo"

Desde el sector privado, el representante de la Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viajes y Turismo, Martín De Luca, consideró que la ruta marca un punto de inflexión: "Sauce Viejo ya es un aeropuerto internacional plenamente operativo. Esta conexión es apenas el comienzo: existe infraestructura y también demanda para desarrollar nuevas rutas."

El titular de Destinos, José Ignacio Orlandi, destacó el acompañamiento provincial: "Lo que comenzó como una idea terminó convirtiéndose en una oportunidad muy importante para toda la región."

El subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn, cerró con una lectura estratégica del anuncio: "Esto es mucho más que una nueva ruta aérea. Es una señal clara de que Santa Fe apuesta al crecimiento, a la integración y a fortalecer sus herramientas para competir y desarrollarse."

Del acto participaron los intendentes de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley; y de Sauce Viejo, Mario Papaleo.