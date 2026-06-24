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Colón no encuentra el gol: Bonansea sigue en baja y las estadísticas preocupan

El delantero de Colón lleva 12 partidos sin convertir y su producción está lejos de lo esperado: ni figura en el Top 15 de los que más rematan en el torneo

Ovación

Por Ovación

24 de junio 2026 · 17:50hs
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Colón no encuentra el gol: Bonansea sigue en baja y las estadísticas preocupan

UNO Santa Fe | José Busiemi

La falta de gol en Colón ya no es un dato aislado, sino una preocupación instalada. En ese contexto, Alan Bonansea atraviesa un momento adverso que se refleja tanto en su rendimiento como en las estadísticas: acumula 12 partidos sin convertir y su influencia ofensiva está lejos de lo esperado.

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El centrodelantero llegó con la expectativa de ser una referencia en el área, pero el presente marca un recorrido distinto. Su esfuerzo y despliegue no terminan de traducirse en situaciones claras ni en efectividad, y el equipo lo siente en la producción general del ataque.

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La situación se agrava en un contexto donde las alternativas en ofensiva también se achican. Facundo Castro y Lucas Cano no serán tenidos en cuenta, lo que deja un panorama limitado y obliga a mirar hacia los juveniles, que hasta el momento no lograron consolidarse como solución inmediata.

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Colón, con un Bonansea en baja

En paralelo, un dato estadístico terminó de poner en perspectiva el presente del atacante. Según un relevamiento del espacio @datamoroni, Bonansea no figura entre los 15 delanteros que más remates generan en la Primera Nacional, un indicador que refleja su baja participación en acciones de riesgo.

Más allá del sacrificio y el despliegue, el número expone una dificultad concreta: el delantero participa, pero no logra transformarse en amenaza sostenida para los arcos rivales. Esa falta de peso ofensivo se vuelve un problema estructural y dependiente de lo que pueda hacer Ignacio Lago. En Colón están por sumar otro 9 para mejorar la competencia interna. El objetivo es recuperar eficacia en el área y romper una sequía que empieza a condicionar el funcionamiento colectivo.

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Bonansea sigue buscando su mejor versión, pero el tiempo y los números empiezan a jugar en contra. El desafío para el atacante y para el equipo es el mismo: volver a convertir lo que hoy se transforma en una deuda cada vez más pesada.

Colón Alan Bonansea Primera Nacional
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