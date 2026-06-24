Colón no encuentra el gol: Bonansea sigue en baja y las estadísticas preocupan

El delantero de Colón lleva 12 partidos sin convertir y su producción está lejos de lo esperado: ni figura en el Top 15 de los que más rematan en el torneo

La falta de gol en Colón ya no es un dato aislado, sino una preocupación instalada. En ese contexto, Alan Bonansea atraviesa un momento adverso que se refleja tanto en su rendimiento como en las estadísticas: acumula 12 partidos sin convertir y su influencia ofensiva está lejos de lo esperado.

• LEER MÁS: Medrán diagrama el plan de Colón para visitar a Deportivo Madryn a la espera de noticias

El centrodelantero llegó con la expectativa de ser una referencia en el área, pero el presente marca un recorrido distinto. Su esfuerzo y despliegue no terminan de traducirse en situaciones claras ni en efectividad, y el equipo lo siente en la producción general del ataque.

• LEER MÁS: Budiño, autocrítico en Colón: "Los puntos perdidos de local nos hicieron perder terreno"

La situación se agrava en un contexto donde las alternativas en ofensiva también se achican. Facundo Castro y Lucas Cano no serán tenidos en cuenta, lo que deja un panorama limitado y obliga a mirar hacia los juveniles, que hasta el momento no lograron consolidarse como solución inmediata.

• LEER MÁS: Colón hizo oficial la contratación del extremo Franco García

Colón, con un Bonansea en baja

En paralelo, un dato estadístico terminó de poner en perspectiva el presente del atacante. Según un relevamiento del espacio @datamoroni, Bonansea no figura entre los 15 delanteros que más remates generan en la Primera Nacional, un indicador que refleja su baja participación en acciones de riesgo.

Lo bueno aparece al CRUZAR las dos listas

Fagúndez es el perfil inverso a Nasta: es el que MENOS remata del cuadro (29, último) y a la vez el que MÁS produce (11). Le alcanza con muchísimo menos 1 gol cada 4,1 remates. Eficacia pura.



Pino sale 2° en goles +… — DataMoroni (@DataMoroni) June 23, 2026

Más allá del sacrificio y el despliegue, el número expone una dificultad concreta: el delantero participa, pero no logra transformarse en amenaza sostenida para los arcos rivales. Esa falta de peso ofensivo se vuelve un problema estructural y dependiente de lo que pueda hacer Ignacio Lago. En Colón están por sumar otro 9 para mejorar la competencia interna. El objetivo es recuperar eficacia en el área y romper una sequía que empieza a condicionar el funcionamiento colectivo.

• LEER MÁS: ¿Qué puesto buscará reforzar Colón con el cuarto cupo?

Bonansea sigue buscando su mejor versión, pero el tiempo y los números empiezan a jugar en contra. El desafío para el atacante y para el equipo es el mismo: volver a convertir lo que hoy se transforma en una deuda cada vez más pesada.