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Tras el rumor de funcionarios en el Mundial, Poletti lo desmintió y aseguró que ninguno viajará: "Es sentido común"

El intendente de Santa Fe aclaró las consultas sobre si pediría licencia para asistir a algún partido de la Selección. También se refirió a una posible invitación para el acto en Rosario y a las obras del Monumento a la Bandera.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

17 de junio 2026 · 19:24hs
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Austeridad municipal: El intendente de Santa Fe

Austeridad municipal: El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, afirmó que no viajará al Mundial 2026 ni sus funcionarios por "sentido común".

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, confirmó que no viajará a Norteamérica para presenciar partidos del Mundial 2026 y aclaró que esa decisión también aplica para sus funcionarios. El mandatario explicó que la postura responde a "el sentido común de medida de austeridad que tenemos en la Municipalidad", y remarcó que seguirá el certamen desde Santa Fe junto a su hijo.

"No, la verdad que no. Más allá de que parece que el sentido común de medida de austeridad que tenemos en la Municipalidad hace de que no voy a viajar", sostuvo Poletti al ser consultado sobre la posibilidad de pedir licencia para asistir a algún partido de la Selección argentina.

Cábala familiar y un deseo de unidad para los santafesinos

El intendente contó que vivió el debut albiceleste en compañía de su hijo y que planea mantener esa rutina durante todo el torneo. "Lo veo acá con mi hijo, realmente ayer lo vimos juntos y siempre una emoción a los que nos gusta el fútbol y más cuando juega la selección argentina, realmente soy el hincha número uno", expresó, y agregó que disfrutó especialmente ver en cancha a Lionel Messi.

Sobre la continuidad de esa cábala, bromeó: "Seguiremos la cábala con mi hijo, ojalá él lo siga viendo conmigo, no se me vaya con los amigos que a veces se arman la patotita y quieren verlo todos juntos".

Poletti cerró con un mensaje a la comunidad santafesina, en medio de un contexto económico complicado: "Ojalá los santafesinos sea también un motivo de encuentro en un momento donde están las cosas difíciles, que ojalá el Mundial nos dé una alegría para seguir ganando partidos y que eso nos alegre un poco el día".

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Invitación a Rosario y obras en el Monumento a la Bandera

Consultado sobre una posible invitación al acto que se realizará en Rosario, el intendente indicó que todavía no recibió la convocatoria oficial y que la prioridad está puesta en la agenda local. "En principio todavía no recibí invitación, estoy con este acto de local, veremos cómo son los horarios, si coinciden", explicó, y aclaró que de recibirla evaluará junto al gobernador su participación: "Si recibo invitación, en calidad de como y en base a eso decidiremos y hablaremos con el gobernador si quiere que lo acompañe, si necesita que esté presente". De todos modos, remarcó que "hoy la prioridad la tiene el acto el 20 de junio acá en Facundo Zuviría".

Por otra parte, el mandatario se refirió al inicio de los trabajos de reparación en el Monumento Nacional a la Bandera y consideró que ese tipo de intervenciones "siempre deberían ser del día uno". "Bienvenido que se hicieron las obras, de que están y que están prometidas para terminarse", señaló, y destacó la importancia de que Rosario y la provincia de Santa Fe cuenten con un monumento de esa relevancia para todos los argentinos.

En busca de un héroe nacional santafesino

Finalmente, Poletti respaldó la iniciativa de declarar héroe nacional al Brigadier Estanislao López: "Ojalá siga en pie esto de que el Brigadier Estanislao López sea declarado héroe nacional, que podamos seguir luchando en la Legislatura todos los argentinos para declarar este héroe nacional", y cerró remarcando el objetivo de "seguir luchando nosotros de Santa Fe para ser un país más federal".

Poletti Santa Fe Mundial Rosario
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