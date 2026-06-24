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Eggel, entre Maipú y el interés de Colón: "Esta semana se va a resolver"

El volante de Maipú, Marcelo Eggel, se refirió a las opciones que maneja para salir, entre ellos Colón. Palestino de Chile sería lo más firme

Ovación

Por Ovación

24 de junio 2026 · 18:49hs
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Eggel, entre Maipú y el interés de Colón: Esta semana se va a resolver

En medio de las versiones que lo vinculan con Colón, el volante de Maipú, Marcelo Eggel, se refirió a su situación personal y dejó abierta la definición sobre su futuro inmediato, aunque remarcó que su foco principal sigue estando en el club.

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“La verdad no hablé nada. Siempre tuve la cabeza acá en Maipú y después veremos qué pasa en un futuro, si me tengo que quedar o ir”, expresó el mediocampista, consultado por los rumores de un posible cambio de equipo.

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Eggel también fue cauto al analizar la posibilidad de una salida y planteó que cualquier decisión deberá darse en un marco de acuerdo entre todas las partes. “Si me voy, será porque nos conviene a todas las partes. Sino acá estoy muy bien”, señaló.

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El jugador, seguido por el Sabalero en este mercado de pases, indicó además que la situación podría resolverse en el corto plazo: “Esta semana se resolverá el tema, así ya le damos un corte definitivo. Veremos”.

Lejos de Colón

Más allá del interés de Colón y Godoy Cruz, Palestino de Chile es el que asoma más firme con dólares para llevárselo. La prioridad del jugador es dar el salto a Primero. En Santa Fe ya miran para otro lado.

Colón Marcelo Eggel Maipú
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