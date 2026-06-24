Se confirmó el árbitro del partido entre Argentina y Jordania

El rumano István Kovács es el árbitro designado para el duelo entre Argentina ante Jordania de la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026

El rumano István Kovács fue el árbitro designado para impartir justicia en el partido de Argentina ante Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, que se jugará el sábado 27 a las 23 en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas.

Es el segundo encuentro que dirige el referí de 41 años en este Mundial, el anterior fue el 21 de junio en la victoria de Japón sobre Túnez por 4 a 0.

Además, Kovács tendrá que arbitrar el partido junto a sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes, mientras que Dahane Beida (Mauritania) y Jerson Santos (Angola) cumplirán funciones como cuarto árbitro y árbitro suplente, respectivamente.

La Selección Argentina jugará su último partido por la tercera fecha de la fase de grupos, en el cual se encuentra primero con 6 puntos por encima de Austria y Argelia, ambos con 3 unidades, mientras que en el fondo de la tabla, eliminado y sin sumar en la competencia quedó Jordania.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se clasifico a los 16avos el pasado lunes, tras la victoria 2-0 ante Austria con dos goles del capitán, Lionel Andrés Messi, y aseguró el primer puesto en la bombo J de la Copa Mundial 2026 con sede en Estados Unidos, Canadá y México.

El rival de la Albiceleste en la segunda fase del Mundial será la selección del país que termine en segunda en el Grupo H (sin clasificados hasta ahora). España (4) ante Uruguay (2) y Cabo Verde (2) frente a Arabia Saudita (1) jugarán los partidos definitorios para sacar boleto a los 16avos este viernes 26 a partir de las 16:00.

El cuerpo arbitral para el partido de la Selección Argentina ante Jordania

Árbitro: István Kovács (Rumania)

Asistente 1: Mihai Marica (Rumania)

Asistente 2: Ferencz Tunyogi (Rumania)

Cuarto árbitro: Dahane Beida (Mauritania)

Asistente Reserva: Jerson Santos (Angola)