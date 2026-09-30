Ruta 11: con la expectativa puesta en las mejoras del corredor, en octubre comienza la nueva concesión con un peaje de $4.200

El diputado provincial Dionisio Scarpín señaló que la empresa concesionaria fue intimada por el Gobierno nacional para iniciar los trabajos el próximo mes. La UTE está integrada por empresas que ya tienen presencia en Santa Fe. Todavía no está definido por qué tramo comenzarán las intervenciones.

Ruta 11: con la expectativa puesta en mejoras del corredor, en octubre comienza la nueva concesión con un peaje de $4.200

La nueva concesión de la Ruta Nacional 11 comenzará a ponerse en marcha en octubre y tendrá un costo inicial de $4.200 para el peaje , de acuerdo con la oferta realizada por la empresa que finalmente quedó a cargo de la traza.

El diputado provincial Dionisio Scarpín , uno de los dirigentes que viene siguiendo el estado de la ruta y que incluso presentó un amparo por su situación, señaló que el inicio de la nueva concesión genera expectativas, aunque también planteó dudas por los antecedentes de las concesiones de rutas nacionales en el país.

"Genera expectativas porque, en definitiva, es una nueva concesión que no sabemos cómo va a ir", sostuvo Scarpín, quien repasó los distintos procesos de concesión que atravesó la Ruta 11 a lo largo de las últimas décadas.

De todos modos, marcó una expectativa concreta: "No debería ser peor de lo que venimos teniendo los últimos años", afirmó, aunque inmediatamente puso el foco en el costo que tendrá para quienes utilicen la ruta.

Scarpín explicó que hubo dos ofertas para la concesión. La propuesta que finalmente quedó seleccionada contempla un peaje inicial de $4.200, mientras que la otra oferta había sido de $3.900.

La diferencia, según explicó el legislador, estuvo vinculada también a la decisión del Gobierno nacional de no otorgar más de dos concesiones a una misma empresa.

La concesión quedó en manos de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por firmas que ya tienen actividad en Santa Fe. Entre ellas mencionó a Obring S.A. y Rovial S.A

"Son empresas cercanas en ese sentido. Por lo tanto, uno tiene un teléfono y tiene una persona con la cual dialogar y eso está bueno", señaló Scarpín.

Rovial, agregó, participa actualmente de la obra de la tercera vía entre Reconquista y Avellaneda, lo que le da al dirigente un vínculo previo con representantes de la empresa.

Octubre, el inicio esperado de las obras

Según relató Scarpín, durante una reciente visita a la obra de la tercera vía (Reconquista Avellaneda), en la que participaron el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y Pablo Seghezzo, representantes de la empresa les informaron que el Gobierno nacional la había intimado para comenzar las obras en octubre.

En ese mismo encuentro, agregó, les comunicaron que ya había sido elegido el gerente de la UTE que tendrá a su cargo la concesión.

Sin embargo, todavía no está definido cuál será el primer tramo sobre el que trabajará la nueva concesionaria.

La Ruta 11 entre Santa Fe y Resistencia está dividida actualmente en tres tramos con distintas situaciones contractuales. Según explicó Scarpín, el sector entre Santa Fe y Gobernador Crespo está bajo intervención de Vialidad Nacional; el tramo entre Gobernador Crespo y Avellaneda está a cargo de otra empresa, mientras que entre Avellaneda y Resistencia existe una tercera concesión que, de acuerdo con la información que maneja, tiene contrato hasta diciembre.

Este último tramo también presenta una particularidad: la empresa que actualmente trabaja allí continúa realizando tareas de repavimentación, y Scarpín señaló que algunos sectores están quedando "realmente muy lindos".

Por eso, el diputado admitió que todavía existen interrogantes sobre cómo se producirá el traspaso y por dónde comenzará a trabajar la nueva concesionaria.

"Nosotros suponemos que la concesionaria va a empezar por el tramo más cercano a Santa Fe, pero no tenemos certeza de eso", aclaró.

El estado de la ruta, en el centro de la discusión

La nueva concesión llega después de años en los que el estado de la Ruta 11 fue motivo de reclamos de usuarios y dirigentes de la región. Scarpín recordó que presentó un amparo por las condiciones de la traza y sostuvo que, si bien hubo una mejora posterior, todavía existen sectores que presentan problemas.

Para el legislador, el inicio de la nueva concesión abre una expectativa sobre la posibilidad de que la situación finalmente mejore, aunque el costo del peaje será uno de los puntos que deberán afrontar los usuarios de la traza.

La incógnita ahora pasa por cuándo comenzarán efectivamente los trabajos, por qué tramo se iniciarán y cómo se articularán con las obras que todavía ejecutan las empresas que actualmente tienen contratos vigentes.