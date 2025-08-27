Uno Santa Fe | Santa Fe | Convención

En VIVO: la convención vota los tres primeros grandes cambios de la nueva Constitución de Santa Fe

Los convencionales debaten y votarán los dictámenes sobre los Poderes Ejecutivo y Legislativo y la cláusula transitoria que habilita la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro.

27 de agosto 2025 · 14:47hs
En VIVO: la convención vota los tres primeros grandes cambios de la nueva Constitución de Santa Fe

En VIVO: la convención vota los tres primeros grandes cambios de la nueva Constitución de Santa Fe

La Convención Constituyente de Santa Fe abre este miércoles un capítulo decisivo: a partir de las 14 horas, los convencionales votarán los tres primeros dictámenes de la reforma constitucional, que incluyen puntos de alto impacto político.

Entre ellos se destaca la cláusula transitoria que permitirá al actual gobernador, Maximiliano Pullaro, postularse a la reelección. Este cambio resuelve uno de los principales nudos que durante años impidieron avanzar con la reforma.

El plenario también tratará el fin de la mayoría automática en Diputados, que hasta ahora garantizaba 28 de las 50 bancas al partido ganador. Con el nuevo sistema, la Cámara baja se convertirá en un ámbito de negociación constante, salvo que una fuerza logre arrasar en las urnas.

Otro de los puntos clave es la prohibición de emitir decretos de necesidad y urgencia (DNU), una herramienta que quedará vedada al Poder Ejecutivo. Para el oficialismo, esto representa un modelo de gobernabilidad basado en el diálogo; para la oposición, un resguardo institucional que fortalece los controles.

Reforma constitucional: la Convención aprobaría este miércoles la cláusula que habilita la reelección del gobernador

Cronograma

Viernes 29 de agosto: sesión plenaria para votar dictámenes de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana.

Lunes 1 de septiembre: sesión plenaria para votar dictámenes de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial.

Miércoles 3 de septiembre: sesión plenaria para votar dictámenes de la Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales.

Viernes 5 de septiembre: sesión plenaria Declaraciones, Derechos y Garantías.

Martes 9 y miércoles 10 de septiembre: Sesión final.

Vamos a hacer una reforma profunda", señaló el presidente de la comisión Redactora, Joaquín Blanco, quien destacó el clima de trabajo a pesar de las tensiones que atraviesan el proceso. "Creemos que estamos escribiendo en firme las nuevas páginas de la Constitución", agregó.

Convención Reforma Constitución
