En un despliegue coordinado entre el Ministerio de Ambiente y "Los Pumas" durante el fin de semana largo, se secuestraron más de 15.000 kilos de pescado ilegal —incluyendo dorados y surubíes fuera de medida—, 1.200 metros de redes prohibidas y se desarticuló la excursión clandestina de cazadores franceses en Fortín Olmos.

Ofensiva contra la depredación en Santa Fe: secuestraron 15 toneladas de pescado ilegal y desbarataron un tour de caza para franceses

El Gobierno de Santa Fe reforzó durante el fin de semana largo los controles para combatir la depredación, la caza y la pesca ilegal en distintos puntos de la provincia . En un trabajo coordinado entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, los procedimientos permitieron secuestrar artes de pesca prohibidas, armas, vehículos y grandes volúmenes de pescado obtenido de manera ilegal, además de detener a tres personas que organizaban actividades de caza sin la habilitación correspondiente.

En la zona de islas del departamento La Capital, inspectores del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático detectaron graves infracciones a las leyes provinciales de Pesca (Ley Nº 12.212) y de Caza (Ley Nº 4.830). Como resultado del operativo, retiraron y secuestraron 1.200 metros de redes confeccionadas con mallas de dimensiones no permitidas, consideradas altamente perjudiciales para el recurso pesquero. También incautaron señuelos tipo pato utilizados para la caza deportiva sin autorización.

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Tres detenidos en un operativo contra la caza ilegal

De forma paralela, una denuncia presentada por la Dirección Provincial de Manejo Sustentable derivó en un procedimiento conjunto de las secciones 22 (Fortín Olmos) y 26 (Reconquista) de “Los Pumas”.

En un control realizado en la zona rural de Fortín Olmos, los efectivos interceptaron dos camionetas que trasladaban a un contingente de turistas franceses hacia establecimientos destinados a la caza deportiva. Los vehículos eran coordinados por tres ciudadanos argentinos que carecían del carnet habilitante para desempeñarse como guías de caza.

Durante la inspección se secuestraron 24 patos silvestres muertos, tres escopetas, cartuchos, vainas servidas, llamadores, señuelos, pateras y diverso equipamiento utilizado para la actividad cinegética.

Además, se constató que ninguno de los participantes contaba con licencia de caza vigente y que el responsable del contingente tenía vencidas las credenciales de Legítimo Usuario y de Tenencia de Arma de Fuego.

Por disposición del fiscal de la Unidad Fiscal Nº 4 de Vera, fueron secuestradas preventivamente las armas, los vehículos y el equipamiento utilizado. Asimismo, los tres coordinadores quedaron aprehendidos por presunta tenencia indebida de arma de fuego de uso civil (artículo 189 bis del Código Penal) e infracción a la Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. También se aplicarán multas dinerarias, que se aplicarán consecuentemente.

Decomisos en pescaderías y centros de acopio

Los controles también se extendieron a comercios y centros de acopio de pescado en Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria.

Inspectores de la Dirección de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros labraron actas de infracción por incumplimientos de los regímenes de fiscalización y registro, así como por la comercialización de especies vedadas o cuya captura está prohibida.

Como resultado del procedimiento fueron decomisados:

* 8.400 kilos de sábalo.

* 5.000 kilos de boga.

* 1.400 kilos de bagre.

* 900 kilos de patí.

* 120 ejemplares de dorado -especie cuya captura comercial está prohibida de forma permanente-.

* 20 surubíes fuera de la medida reglamentaria.

Más controles y mayor fiscalización

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe señalaron que estos procedimientos forman parte de una política sostenida para fortalecer la protección de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales.

Los datos oficiales reflejan un incremento de la actividad de control respecto de años anteriores. Mientras que durante todo 2023 se realizaron 18 comisiones de servicio destinadas a fiscalizaciones directas, hasta junio de 2026 ya se realizaron concretado 40 operativos en territorio, un aumento superior al 122%.

También creció la cantidad de infracciones detectadas: de cinco actas labradas durante todo 2023 se pasó a 58 en el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento del 1.060%.

En cuanto a los decomisos, el volumen de pescado retirado de los circuitos ilegales pasó de 385 kilos en todo 2023 a más de 38.000 kilos en el primer semestre de 2026. A ello se suman importantes secuestros de redes fuera de reglamento, carnada viva y especies capturadas en infracción a la normativa vigente.

Desde la cartera ambiental informaron que los controles continuarán en todo el territorio provincial con el objetivo de preservar la fauna, proteger los recursos pesqueros y combatir las actividades ilegales que afectan el patrimonio natural de Santa Fe.