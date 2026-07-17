Con nueva calzada, bicisenda e iluminación, la obra de avenida Peñaloza entra en su etapa final

La intervención, financiada por el Gobierno de Santa Fe en el marco del Acuerdo Capital, mejorará uno de los principales corredores del norte de la ciudad con un nuevo perfil urbano. Además de optimizar la circulación vehicular, incorporará espacios seguros para peatones y ciclistas, iluminación LED, forestación y equipamiento urbano.

Obra en Avenida Peñaloza: La intervención vial en el norte de Santa Fe se acerca a su fin, mejorando la circulación y espacios urbanos.

La transformación integral de la avenida Peñaloza avanza hacia su etapa final y se perfila como una de las obras de infraestructura más importantes del norte de la ciudad de Santa Fe. La intervención, ejecutada en el marco del Acuerdo Capital con financiamiento del Gobierno provincial, busca modernizar uno de los principales corredores viales y mejorar la conectividad de una zona que registra un fuerte crecimiento urbano.

Durante una recorrida por los trabajos, el intendente Juan Pablo Poletti remarcó que la obra permitirá completar la avenida desde Gorriti hacia el norte, optimizando la circulación vehicular y generando nuevos espacios públicos para peatones y ciclistas.

"Nos comprometimos a trabajar junto con la Provincia y lo estamos haciendo. Esta es una de las obras más importantes del Acuerdo Capital y permitirá simplificar y mejorar la vida cotidiana de los vecinos", sostuvo.

Una intervención que va más allá de lo vial

El proyecto contempla la construcción de una nueva calzada, un paseo peatonal, una bicisenda, iluminación LED, forestación y mobiliario urbano, con el objetivo de convertir a la avenida en un corredor más seguro, accesible y funcional.

Poletti destacó que la intervención no solo resolverá problemas de circulación, sino que también recuperará el espacio público.

"No solo mejora el tránsito, sino que genera un paseo peatonal, una bicisenda y espacios iluminados para que las familias puedan disfrutar. Estamos conectando todo el norte de la ciudad y poniendo en valor un sector estratégico", afirmó.

El intendente también señaló que esta obra forma parte de un plan más amplio de infraestructura urbana que incluye las intervenciones sobre las avenidas Aristóbulo del Valle, Larrea y la próxima finalización de avenida Siete Jefes.

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Un norte en expansión

La recorrida por la obra coincidió con la inauguración de las 68 viviendas del complejo Parque Norte II, construido por UPCN Santa Fe, acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y del que también participó Poletti.

En ese contexto, el intendente destacó el crecimiento sostenido del sector norte de la ciudad y la necesidad de acompañarlo con infraestructura.

"Este sector sigue creciendo. A las nuevas viviendas se sumará muy pronto la nueva Escuela Echeverría, que podrá recibir a más de 1.500 alumnos. La infraestructura tiene que acompañar ese desarrollo", expresó.

Finalmente, Poletti volvió a destacar el trabajo articulado entre el municipio y la Provincia para concretar obras estratégicas.

"Quiero agradecer nuevamente al gobernador Maximiliano Pullaro. Cuando un gobierno local escucha a los vecinos y un Gobierno provincial acompaña con inversión, el resultado es una ciudad que crece y mejora la calidad de vida de todos los santafesinos", concluyó.