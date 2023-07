Además, volvió a reclamar al gobierno nacional más atención en torno al problema de Rosario, al considerar que el balance en materia de seguridad es muy deficitario “porque en estos tres años y medio se podría haber hecho mucho más. Nación no puede permitir que esto pase en su territorio. No hay ciudad, ni provincia por sí sola puedan enfrentar un delito federal de estas dimensiones, con ingreso de armas, de drogas, con lavado de activo. No me callo con estas cosas, porque estoy convencido que debe haber más ayuda”.

PerottiAlbertoRossi.jpg

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Perotti subrayó: “El gobierno nacional puede poner de sí algo más de lo que está haciendo en Rosario y esas son las exigencias que vamos a plantear a Sergio Massa como candidato a presidente. Esto se lo he pedido nuevamente al presidente y al jefe de Gabinete, que hagan los mayores esfuerzos para acompañar a Rosario de manera diferente”.

Perotti aseguró que su sucesor en el gobierno va a heredar “una provincia mucho mejor” en materia de seguridad. “Mucho más equipada, con más agentes de policía, con más tecnología y con la decisión de no dar marcha atrás en contar los vínculos con el delito dentro de la fuerza de seguridad, y generando las mejores condiciones para estar en una acción de prevención mucho más activa", precisó.

Agregó: "Me hubiese encantado encontrarme en el inicio de mi gestión con esta tecnología que estamos incorporando y con esta dotación de policías, con vehículos y con sus chalecos. Hay mejoras que se están dando y eso se puede ver todos los días. Hay una coordinación con el Ministerio Público de la Acusación, con la Justicia, en el esclarecimiento, imputación y condenas de quienes han participado en balaceras y extorsiones”.

“Estos son los mensajes de que no hay impunidad. Nos falta mejorar la prevención, pero está claro que el que las hace las paga. Los delitos se están esclareciendo cada vez más. El que comete un delito sabe que llega la instancia judicial y llega su detención. Esas son las señales que recibirá el próximo gobierno, pero además con toda la información disponible de lo que hacemos con todos nuestros aciertos y nuestros errores”, finalizó.

