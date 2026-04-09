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Hallaron muerto con la cabeza ensangrentada a un hombre en su casa del distrito Colastiné

Su ex mujer y ex hijastra fueron a buscarlo porque no tenían noticias de él. El médico policial constató que se trata de una muerte violenta; ordenaron peritajes criminalísticos y la necropsia

Juan Trento

Por Juan Trento

9 de abril 2026 · 10:26hs
Hallaron muerto con la cabeza ensangrentada a un hombre en su casa del distrito Colastiné

Esta tarde de miércoles, antes de las 17, efectivos de la Comisaría 28° de Colastiné hallaron el cadáver de un hombre de 63 años con la cabeza ensangrentada en el interior de su vivienda particular ubicada en ese distrito, a la altura del kilómetro 4,5 sobre la ruta provincial 1. El médico policial constató que se trata de una muerte violenta.

La víctima fue identificada como Luis Alberto José Delfino, de 63 años de edad.

La denuncia

Todo comenzó cuando dos mujeres —su ex esposa y su ex hijastra— se presentaron en la Comisaría 28° de Colastiné para alertar que no tenían noticias del hombre desde hacía un tiempo. Al acercarse a su domicilio, se encontraron con que la puerta de acceso estaba cerrada con un candado, lo que aumentó su preocupación y las llevó a efectuar la denuncia ante las autoridades policiales.

El hallazgo

A raíz de la denuncia, oficiales de Orden Público de esa dependencia se trasladaron hasta la vivienda, vulneraron el candado e ingresaron al inmueble con la presencia de dos testigos, tal como establece el protocolo. Fue en ese momento cuando encontraron el cuerpo sin vida de Delfino con la cabeza ensangrentada. El médico policial interviniente constató la muerte y determinó que se trata de una muerte violenta.

Durante la requisa realizada en el interior del inmueble, se secuestró una pistola calibre 22 en el lugar donde fue hallado el cadáver. Además, el procedimiento arrojó el secuestro de una escopeta calibre 12, una carabina calibre 22 y otra pistola calibre 22, todas las cuales serán sometidas a peritajes criminalísticos.

Problemas psiquiátricos

Las dos mujeres que realizaron la denuncia señalaron además que Delfino padecía algunos problemas psiquiátricos. Esa información fue incorporada a la investigación en curso como dato de contexto para contribuir al esclarecimiento definitivo del suceso.

La intervención judicial

La novedad fue informada de inmediato a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez puso en conocimiento de lo ocurrido al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal ordenó la confección de un informe médico policial vinculado a la constatación de la muerte y su causa probable, la realización de los peritajes criminalísticos de rigor y, posteriormente, el traslado del cadáver a la morgue judicial para la práctica de la necropsia correspondiente.

Los peritajes criminalísticos fueron llevados a cabo por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). Por disposición fiscal, se estableció además una custodia policial permanente en la vivienda de Delfino por un plazo de 36 horas.

Colastiné cabeza muerte
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