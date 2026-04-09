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El Gobierno celebró la reforma de la Ley de Glaciares: "Nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental"

El presidente Javier Milei agradeció el apoyo de los mandatarios de la Mesa del Litio y del Cobre tras la aprobación de la ley.

9 de abril 2026 · 09:53hs
El presidente Javier Milei expresó un especial reconocimiento a los gobernadores Marcelo Orrego

El presidente Javier Milei expresó un especial reconocimiento a los gobernadores Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo por su labor 

La Oficina del Presidente destacó este jueves la sanción definitiva en el Congreso de la Nación del proyecto de adecuación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo afirmó que la reforma impulsa una mayor precisión técnica para garantizar la seguridad jurídica y otorgar poder a las provincias en la utilización de sus recursos.

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Eel Gobierno considera que la redacción anterior era "confusa" y generaba interpretaciones que prohibían actividades mineras incluso en zonas donde no había recursos que proteger. "Esta reforma histórica aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas", sostiene el texto oficial, aclarando que ahora se permitirá la explotación de minerales en terrenos que estaban "mal catalogados".

El comunicado subraya que estos cambios responden a un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan). Además, el Ejecutivo reafirmó que el cuidado del ambiente y el crecimiento económico "no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera".

La Oficina del Presidente señaló que "los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron" y que los sectores ecologistas que buscaban "impedir el progreso" volvieron a perder.

Por último, el presidente Javier Milei expresó un especial reconocimiento a los gobernadores Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo por su labor

• LEER MÁS: Ley de Glaciares: el gobierno y sus aliados sancionaron la reforma pro minería

Glaciares ley presidente
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