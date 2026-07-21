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Amsafé y Sadop consideraron insuficiente la oferta salarial del Gobierno y el viernes decidirán si la aceptan o la rechazan

El Gobierno santafesino propuso un aumento del 15% para el segundo semestre, sumó mejoras para cargos jerárquicos y un mínimo garantizado para activos. Los sindicatos cuestionaron que no contempla la pérdida del poder adquisitivo, excluye a jubilados del beneficio adicional y reclamaron continuar la negociación.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

21 de julio 2026 · 18:42hs
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Rechazo sindical: Amsafé y Sadop consideraron insuficiente la oferta salarial del 15% para el segundo semestre.

  • Rechazo sindical: Amsafé y Sadop consideraron insuficiente la oferta salarial del 15% para el segundo semestre.

El Gobierno de Santa Fe presentó este martes a los gremios docentes públicos y privados una propuesta salarial para el segundo semestre de 2026 que mantiene como base el esquema ofrecido a los trabajadores de la administración central. La iniciativa contempla un incremento del 15% para el período julio-diciembre, además de herramientas complementarias como mínimos garantizados para agentes activos, mejoras en cargos jerárquicos y una asignación especial vinculada a Iapos.

Desde el Ejecutivo destacaron que la propuesta permitirá que un maestro de grado con 25 horas semanales y sin antigüedad alcance en diciembre un salario de $1.517.481, con un incremento anual acumulado cercano al 49% en determinadas categorías docentes, considerando también componentes adicionales como el Fondo Provincial de Capacitación Docente (Fopcid).

Sin embargo, la propuesta fue recibida con críticas por parte de los gremios, que cuestionaron tanto el contenido del ofrecimiento como la modalidad de negociación.

"El Gobierno no quiere entender este ámbito como una negociación colectiva"

El secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, realizó un duro cuestionamiento tras la reunión paritaria y sostuvo que el Ejecutivo provincial no mostró voluntad de discusión. "El primer balance es que quedó demostrado que el gobierno de la provincia lo que no quiere es entender este ámbito como un ámbito de negociación colectiva, porque acá no se discute con buena fe", afirmó.

En esa línea, señaló que "es un gobierno que se niega a discutir, a negociar con las trabajadoras y con los trabajadores de la educación".

Respecto de la propuesta salarial, Alonso explicó que el acta paritaria establece un incremento del 10,1% para el segundo semestre, similar al ofrecido al resto de la administración pública provincial.

LEER MÁS: Paritaria docente: antes de la reunión, la Provincia hizo pública la oferta salarial del 15% y generó el malestar de los gremios

"Hay una propuesta que está plasmada en el acta paritaria, no en planillas interpretativas, que establece que va a haber un incremento salarial por el segundo semestre del 10,1%", indicó.

Además, destacó que el ofrecimiento incorpora un aumento en el ítem de responsabilidad jerárquica para equipos directivos y de supervisión, con un 10% en julio y otro 10% en septiembre.

Críticas por la situación de los jubilados

Uno de los principales cuestionamientos de AMSAFE estuvo vinculado al alcance del mínimo garantizado. Alonso remarcó que ese beneficio será exclusivamente para trabajadores activos y no alcanzará a los jubilados docentes.

"Este mínimo garantizado es exclusivamente para los activos, por lo tanto los jubilados su único incremento es el 10,1%", sostuvo.

El dirigente gremial recordó que durante el primer semestre los jubilados recibieron un aumento del 12,5%, mientras que la inflación acumulada en ese período fue del 17,1%, y aseguró que el Gobierno no contempló una compensación por esa diferencia.

"El gobierno no va a realizar ningún tipo de compensación por esa diferencia", afirmó, y agregó que los jubilados continúan percibiendo los aumentos con demora por el denominado aporte solidario a la Caja de Jubilaciones.

LEER MÁS: Paritaria docente: para el Gobierno, la oferta salarial es "responsable y sostenible" y permitirá que los salarios le ganen a la inflación

Reclamo por la pérdida salarial y el presentismo

Desde AMSAFE también plantearon que la propuesta no contempla la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años.

"Venimos perdiendo sistemáticamente las trabajadoras y los trabajadores de la educación desde diciembre de 2023 un 35% del salario", señaló Alonso.

Según el dirigente, la oferta debería haber incorporado "algo de esa pérdida" y reclamó nuevamente una cláusula de actualización automática para evitar que los salarios queden por debajo de la inflación.

Además, cuestionó el impacto del sistema de presentismo implementado por la Provincia. "Lo que está originando es que las compañeras y los compañeros enfermos tengamos que ir a trabajar", sostuvo.

SADOP también rechazó la propuesta

El secretario general de SADOP Santa Fe, Pedro Bayúgar, coincidió en que el ofrecimiento resulta insuficiente y sostuvo que los docentes privados esperaban una discusión más amplia. "Para mí no es suficiente, no es una propuesta del salario que nosotros pretendemos", afirmó.

Bayúgar cuestionó además la diferencia entre los porcentajes difundidos por el Gobierno y el incremento efectivo sobre el salario. "El incremento es del 10,1%. Ese es el salario real que nos ofrecen para este semestre", explicó.

Según indicó, los porcentajes superiores que menciona el Ejecutivo contemplan sumas adicionales y condicionadas. "Incluyen la suma en negro y están supeditadas, condicionadas a que hagamos cursos, por lo que en definitiva no es el salario que nosotros queremos", expresó.

El titular de SADOP también reclamó avanzar en otros temas pendientes, además de la cuestión salarial. Entre ellos mencionó el sistema de presentismo, el ausentismo y el concurso de supervisores de enseñanza privada.

La propuesta irá a las bases

Tras la reunión, AMSAFE anunció que la oferta será puesta a consideración de sus afiliados en las escuelas de toda la provincia.

"Esta propuesta paritaria por parte de AMSAFE va a ser puesta a consideración de todas las afiliadas y todos los afiliados, que democráticamente vamos a definir los pasos a seguir", informó Alonso.

La Asamblea Provincial del gremio se realizará el próximo viernes a las 10, donde se definirá la postura sindical y las eventuales medidas a adoptar.

Desde SADOP también adelantaron que el viernes al mediodía definirán qué decisión tomarán respecto de la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial.

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