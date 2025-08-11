Paritarias en Santa Fe: el Gobierno podría presentar una propuesta concreta a los gremios

El Gobierno de Santa Fe y los gremios retoman este lunes las negociaciones paritarias, con la expectativa de que la provincia presente por primera vez una propuesta salarial concreta para estatales y docentes.

Este lunes, el Gobierno de Santa Fe y los gremios retoman las negociaciones paritarias , con la expectativa de que, por primera vez en el año, la provincia presente una propuesta salarial concreta .

La jornada comenzará a las 8:15 con el encuentro entre funcionarios provinciales y los estatales , representados por ATE y Upcn . Luego, a partir de las 16 , en la sede del Ministerio de Trabajo , se desarrollará la reunión con los sindicatos docentes , que integran Amsafé, Sadop, UDA y Amet .

En la última ronda de reuniones, realizada la semana pasada, las conversaciones se limitaron a intercambios y diagnósticos, sin que se avanzara en una oferta salarial. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación no descartan que en esta nueva instancia el Ejecutivo provincial ponga sobre la mesa una propuesta de incremento que permita encaminar el acuerdo.

Paritaria docente

La propuesta sería semestral

El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó la semana pasada que la propuesta salarial que presentará el Ejecutivo a los gremios estatales, entre ellos los docentes y trabajadores de la administración central, será de carácter semestral.

“Vamos a hacer un ofrecimiento semestral, creemos que podemos hacerlo”, aseguró el mandatario durante una rueda de prensa.

Pullaro defendió la previsibilidad y el cumplimiento del gobierno provincial en las paritarias anteriores.

“Los empleados públicos tienen la confianza de que cuando quedaron por debajo del ofrecimiento que les hizo la provincia, nosotros devolvimos. Y cuando quedaron por encima, no se lo reclamamos. Entonces también hay que ser justos”, sostuvo en diálogo con la prensa.

El gobernador remarcó que harán “el mayor esfuerzo” posible, aunque sin comprometer las finanzas provinciales. “Vamos a hacer el mayor esfuerzo que tengamos a nuestro alcance”, afirmó.

• LEER MÁS: Sin oferta salarial para los docentes: malestar en Amsafé, que pidió una propuesta urgente y se retiró de la paritaria