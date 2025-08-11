Uno Santa Fe | Santa Fe | propuesta

Paritarias en Santa Fe: el Gobierno podría presentar una propuesta concreta a los gremios

El Gobierno de Santa Fe y los gremios retoman este lunes las negociaciones paritarias, con la expectativa de que la provincia presente por primera vez una propuesta salarial concreta para estatales y docentes.

11 de agosto 2025 · 08:07hs
Siguen las reuniones para discutir paritarias 2025 con Estatales 

gentileza

Siguen las reuniones para discutir paritarias 2025 con Estatales 

Este lunes, el Gobierno de Santa Fe y los gremios retoman las negociaciones paritarias, con la expectativa de que, por primera vez en el año, la provincia presente una propuesta salarial concreta.

La jornada comenzará a las 8:15 con el encuentro entre funcionarios provinciales y los estatales, representados por ATE y Upcn. Luego, a partir de las 16, en la sede del Ministerio de Trabajo, se desarrollará la reunión con los sindicatos docentes, que integran Amsafé, Sadop, UDA y Amet.

En la última ronda de reuniones, realizada la semana pasada, las conversaciones se limitaron a intercambios y diagnósticos, sin que se avanzara en una oferta salarial. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación no descartan que en esta nueva instancia el Ejecutivo provincial ponga sobre la mesa una propuesta de incremento que permita encaminar el acuerdo.

Paritaria docente

La propuesta sería semestral

El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó la semana pasada que la propuesta salarial que presentará el Ejecutivo a los gremios estatales, entre ellos los docentes y trabajadores de la administración central, será de carácter semestral.

“Vamos a hacer un ofrecimiento semestral, creemos que podemos hacerlo”, aseguró el mandatario durante una rueda de prensa.

Pullaro defendió la previsibilidad y el cumplimiento del gobierno provincial en las paritarias anteriores.

“Los empleados públicos tienen la confianza de que cuando quedaron por debajo del ofrecimiento que les hizo la provincia, nosotros devolvimos. Y cuando quedaron por encima, no se lo reclamamos. Entonces también hay que ser justos”, sostuvo en diálogo con la prensa.

El gobernador remarcó que harán “el mayor esfuerzo” posible, aunque sin comprometer las finanzas provinciales. “Vamos a hacer el mayor esfuerzo que tengamos a nuestro alcance”, afirmó.

• LEER MÁS: Sin oferta salarial para los docentes: malestar en Amsafé, que pidió una propuesta urgente y se retiró de la paritaria

propuesta gremios Gobierno de Santa Fe paritaria
Noticias relacionadas
La concejala Jorgelina Mudallel

Mudallel: "Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente"

Quini 6, bien santafesino

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

La economía santafesina retrocede por tercer mes consecutivo y enfrenta señales de estancamiento

La economía santafesina retrocede por tercer mes consecutivo y enfrenta señales de estancamiento

lunes con buen tiempo para arrancar la semana en la ciudad de santa fe

Lunes con buen tiempo para arrancar la semana en la ciudad de Santa Fe

Lo último

Comienza una semana de paro de los docentes universitarios en Santa Fe

Comienza una semana de paro de los docentes universitarios en Santa Fe

Mudallel: Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente

Mudallel: "Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Último Momento
Comienza una semana de paro de los docentes universitarios en Santa Fe

Comienza una semana de paro de los docentes universitarios en Santa Fe

Mudallel: Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente

Mudallel: "Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Unión ya le apunta a la recuperación inmediata con un regreso clave

Unión ya le apunta a la recuperación inmediata con un regreso clave

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Ovación
Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

La Liga Santafesina de Fútbol trabaja en varios frentes y con agenda recargada

La Liga Santafesina de Fútbol trabaja en varios frentes y con agenda recargada

Malena Santillán consiguió medalla de bronce en Asunción

Malena Santillán consiguió medalla de bronce en Asunción

Martín Vázquez ganó un apasionante Desafío de las Estrellas en San Juan

Martín Vázquez ganó un apasionante Desafío de las Estrellas en San Juan

Argentina ganó y sigue a paso firme en el Mundial U21 de vóley

Argentina ganó y sigue a paso firme en el Mundial U21 de vóley

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"