Paro docente: un acto sin porcentajes de aumento pero con pedido de cláusula gatillo

Esta mañana la Plaza 25 de Mayo se preparó desde temprano para recibir a los gremios docentes. El primero en llegar fue Sadop, y una hora después Amsafé. Además se sumó a la manifestación el sindicato de los trabajadores de la salud (Siprus) que partió desde el Ministerio de Salud. Los titulares gremiales no dieron a conocer la cifra que negocian en paritarias, pero sí adelantaron que esperan obtener la cláusula gatillo.

Sobre el escenario, Pedro Bayugar, titular de Sadop Santa Fe disparó: "A quienes nos preguntaban qué íbamos a hacerle paro a este nuevo gobierno provincial porque era de un signo político amigo y cosas por el estilo, ésta es la respuesta -por la adhesión al paro y la movilización-. Los y las docentes no solo no cambiamos de idea, tenemos una profunda dignidad, una profunda vocación de servicio y de lucha. Porque nuestras resoluciones no solo nos afectan a nosotros, somos seguramente el referente de todas las luchas de todos los sectores de la provincia. Por eso no aceptamos migajas".

yY continuó: "No somos los dirigentes gremiales los que definimos qué hacer con la política salarial. En los sindicatos docentes, son los docentes los que deciden. Y a los docentes no se los engaña, nadie nos pueden venir a condicionar con que si se aprueba una ley, que con los recursos, que el déficit provincial, que el endeudamiento, que esto, que lo otro. Las obligaciones del Estado es cumplir con los trabajadores. Esta demostración de masividad, de unidad, le dice al gobierno que tiene que apurar las cuentas".

Al mediodía dijo que a él no le llegó ninguna convocatoria a paritaria y advirtió: "Me llama la atención que nos convoquen cuando los compañeros de UDA mañana tienen paro. No creo que el gobierno quiera hacer una convocatoria cuando hay un gremio de paro". Aunque minutos después aseguró que, si de todas maneras se convoca, se presentarán.

Al ser consultado por UNO sobre la definición de un porcentaje, respondió: "El gobierno tiene que hacer una nueva propuesta, nosotros la trasladaremos a los compañeros y ellos definirán si merece la pena aceptarla o no. Depende de lo que nos digan. Es la discusión que se tiene que dar no en los medios sino en la mesa de negociación. Tenemos pensado muchos porcentajes, pero nos tienen que convocar como primer elemento". Al finalizar el acto, el gobierno provincial llamó a paritaria a los gremios docentes para este viernes a las 17.

Por su parte, Sonia Alesso, titular de Amsafé Provincial, adelantó a este medio: "El paro es total en estas 48 con un cumplimiento muy importante en las dos convocatorias. Estamos planteando que haya una paritaria urgente y que el gobierno mejore la propuesta. Lo que estamos discutiendo es que el docente no pierda el poder adquisitivo del salario. Tiene que haber algún tipo de actualización, para nosotros es la cláusula gatillo, o una actualización que haga que no perdamos poder adquisitivo más allá de lo que se discuta con respecto a los porcentajes. Tiene que haber un método que pueda garantizar no perder poder adquisitivo".

Ya sobre el escenario, dio un discurso ameno, sin dar definiciones sobre qué porcentaje se pedirá en la mesa paritaria: "No al ajuste. Hemos fortalecido la autonomía sindical en Amsafé, que es nuestro orgullo, que tiene que ver con plantarnos frente al gobierno que sea cuando hay una propuesta que tiene que ver con nuestro reclamo. En la educación pública hay problemas de infraestructura, falta de cargos, concursos, ofrecimientos, discusión de cada uno de los temas que hemos llevado a la paritaria. En la semana anterior con un paro total de acatamiento hubo movilizaciones en Rosario, en Santa Fe, Reconquista, San Cristóbal, Tostado, General López, Caseros".

"Lo que está en discusión es quién paga la crisis, acá no está en discusión el 3, 4, 7 o 10. Lo que se discute acá es si somos los trabajadores a los que nos quieren hacer pagar el costo de la crisis, y claramente los afiliados a nuestros sindicato les decimos no vamos a pagar el ajuste con el dolor de cada uno de nuestros compañeros y compañeras. Claramente el gobierno de la provincia tiene que convocar, tiene que hacer una propuesta, tiene que entender no solamente de la manera que lo viene haciendo. Hay gestos, hay señales, hay cuestiones que se hacen con respeto. A la educación pública que no queremos dejar pasar. Sostenemos que tiene que haber institutos, que tiene que haber formación docente, que hay que defender escuelas dignas y en condiciones, que queremos el boleto gratuito para los docentes y para nuestros pibes", agregó. Ya en el acto frente a la Regional IV de la capital provincial, Alesso había recibido algunos abucheos del público. En la última parte de su discurso un par de mujeres se acercaron a insultarla, muy cerca del escenario. La titular no respondió.

Por último, indicó: "Cuando decimos autonomía claramente como acá se señaló, no decimos neutralidad. No fuimos nosotros los que nos fuimos a sentar con el 20 por ciento del sector más concentrado del agronegocio de la Argentina, no somos nosotros los que defendemos a Vicentín. Defendemos los puestos de trabajo de cada uno de los compañeros que de norte a sur pueden perder el trabajo. No vamos a parar hasta que haya una propuesta que pueda ser considerada por los docentes y que tenga que ver con estar por encima de la canasta familiar y que no nos haga perder poder adquisitivo. La unidad en la calle es lo que nos va a posibilitar triunfar".