Juegos Suramericanos: el pádel tendrá su sede de competencia en Rafaela

El pádel tendrá su estreno histórico en los Juegos Suramericanos y se disputará del 22 al 25 de septiembre en Rafaela.

El pádel será una de las disciplinas protagonistas en los Juegos Suramericanos.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 marcarán un hecho inédito para el deporte: por primera vez el pádel integrará el programa oficial de competencias. La disciplina se disputará del 22 al 25 de septiembre en el nuevo Estadio Invencible Rafaela y reunirá a los mejores jugadores de Sudamérica, en un torneo que significará un nuevo paso para el crecimiento internacional de este deporte.

Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, en el evento deportivo más importante de la historia de la provincia.

Para Gladys Rinaudo, bicampeona mundial y embajadora del pádel en Santa Fe 2026, la incorporación de la disciplina al programa oficial representa un reconocimiento a su crecimiento y una oportunidad para acercarla a nuevos públicos.

Un estreno histórico para el pádel en los Suramericanos 2026

La competencia se desarrollará en Rafaela y contará con la participación de las delegaciones afiliadas a ODESUR cuyas federaciones nacionales integran la Federación Internacional de Pádel (FIP).

Durante cuatro jornadas se disputarán la fase de grupos, las semifinales y la final, en un certamen que reunirá a los principales exponentes sudamericanos de la disciplina.

Para Rinaudo, la importancia de este debut trasciende lo deportivo. "Los deportistas se tienen que sentir orgullosos de estos Juegos. Que el pádel forme parte del programa demuestra el crecimiento que tuvo nuestro deporte y abre una puerta enorme para todo lo que viene".

Un legado que quedará en Santa Fe

La ex campeona mundial destacó especialmente el impacto que dejarán los Juegos una vez finalizada la competencia. "Que Santa Fe haya conseguido organizar estos Juegos habla de planificación, de proyectos y de una mirada a futuro”, dijo.

Además, consideró que descentralizar los grandes eventos deportivos constituye un paso importante para el desarrollo del deporte argentino: "Para que los deportistas puedan tener un lugar que no sea solamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de infraestructura, inclusión y oportunidades. Todo eso deja un Juego Suramericano".

Según explicó, el principal beneficio será que las nuevas generaciones podrán acceder a mejores espacios para entrenar y desarrollarse.

Mucho más que un deporte

Aunque el pádel vive un crecimiento sostenido en todo el mundo, Rinaudo sostiene que su mayor riqueza está en los valores que transmite.

"El pádel enseña resiliencia, responsabilidad, compañerismo y trabajo en equipo. Todo eso también forma parte de la formación de un deportista", marcó.

La ex jugadora recordó que su vínculo con la disciplina comenzó casi por casualidad y que representar a la Selección Argentina marcó un antes y un después en su carrera.

Y agregó: "Cantar el himno nacional en otro país es hermoso. Creo que ahí un deportista siente que llegó a lo más alto".

Una invitación para descubrir el pádel

Para quienes nunca presenciaron un partido de pádel, Rinaudo aseguró que los Juegos serán una oportunidad ideal para conocer una disciplina dinámica, intensa y de gran nivel técnico.

Durante cuatro días, Rafaela recibirá a los mejores jugadores de Suramérica en una competencia que combinará velocidad, estrategia y trabajo en equipo, ofreciendo al público un espectáculo que, por primera vez, formará parte de los Juegos Suramericanos.

"Espero que la gente pueda acercarse, disfrutar del deporte y sentirse parte de este momento histórico. Estos Juegos van a dejar mucho más que medallas: van a dejar infraestructura, oportunidades y nuevas generaciones inspiradas para hacer deporte", concluyó.