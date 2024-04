Plan Asistencia Perfecta: el ministro de Educación dijo que la medida es "un mecanismo de incentivo"

Al respecto, el ministro de Educación José Goyti , en diálogo con LT10, afirmó: "Es una propuesta y por la que no eludimos la responsabilidad que tiene el Estado de generar mecanismos de control para bajar los niveles de ausentismo , porque esto parte de un dato que puede ser interpretado de muchas maneras pero lo que no se puede hacer, si se pretende gobernar, es ignorarlo u ocultarlo".

jose Goyti ministro Educacion.jpg El ministro de Educación José Goyti junto al de Economía de la provincia, Pablo Olivares, en la presentación del plan para docentes gobierno de Santa Fe

"Nuestro dato en cuanto a recursos que se destinan para reemplazos es alarmante, por lo cual lo que hicimos es, por un lado, mejorar los mecanismos de control y de aplicación de la norma para bajar los niveles de ausentismo que están por fuera de la media nacional o razonabilidad. Entendemos que es un derecho, los defendemos y sabemos que son necesarios, ya que un docente no puede ir a realizar un trabajo cuando no está en condiciones, pero evidentemente algo no está funcionando porque sino los números no serían los que muestran el sistema. Sabemos además que ningún sistema funciona exclusivamente en base al control, por lo cual queremos incorporar un mecanismo de incentivo, que este plan y que Amsafé tildó de extorsivo, pero yo creo que un premio no lo es, ya que felicitar a un alumno por un buen desempeño no implica un castigo para el resto", agregó el mandatario, además de resaltar: "Cuando llevamos este tema a la paritaria la respuesta en general fue negativa y cerrada a ni discutirlo, al igual que no hacerlo con ningún otro tipo de incentivo o premio que se haya propuesto".

En este primer mes donde el sistema de las licencias ya tuvo su cambio, Goyti dijo que se tuvieron buenos resultados. "También tuvimos regresos al trabajo de muchos agentes sobre los cuales hicimos auditorías. Junto al equipo médico del ministerio empezamos a generar un mecanismo en varios departamentos y los resultados fueron inmediatos: licencias que se levantaron o que no estaban justificadas, ya fueron evidenciadas y dadas de baja", explicó el ministro.

"Esto no es un castigo ni implica un descuento, sino un reconocimiento ante un determinado rendimiento. No atacamos el salario ni los derechos gremiales", remarcó. Por último aseguró sobre la implementación del nuevo programa: "Según una proyección realizada en base de algunas correcciones, no prevemos que tenga un impacto presupuestario porque el dinero está en el sistema, por lo cual utilizándolo de manera eficiente y racional podemos sostenerlo con lo que ya contamos".

Extorsiva

El gremio de docentes oficiales, Amsafé, criticó la iniciativa del gobierno de premiar a los maestros que mantengan una asistencia perfecta, calificándola como "extorsiva". Además, hizo hincapié en la necesidad de salarios y condiciones de trabajo dignas.

De esta forma, el sindicato se pronunció en contra del programa "Plan Asistencia Perfecta", el cual otorga incentivos económicos a los docentes públicos que no faltan a su trabajo durante el mes.

"Lo que el gobierno llama «premio», se debe llamar «presentismo»; le dice premio, pero es un presentismo", enfatizó el secretario General de Amsafé, Rodrigo Alonso.

Sostuvo que "el camino es equivocado, porque el camino debe ser el de mejores condiciones de trabajo y salarios. No castigar a los trabajadores de la educación".