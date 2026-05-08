"Única en el país": Santa Fe inauguró un busto hiperrealista del papa Francisco en el convento donde vivió

La obra fue emplazada en el convento San Francisco, al sur de la capital provincial, un lugar estrechamente ligado a la historia personal de Jorge Bergoglio . La escultura hiperrealista fue realizada por el artista santafesino Hernán Mansilla y quedará exhibida de manera permanente.

La ciudad de Santa Fe inauguró este viernes el primer busto en homenaje al papa Francisco . La obra fue emplazada en el convento San Francisco , un sitio especialmente ligado a la historia personal de Jorge Bergoglio durante sus años de formación religiosa y actividad docente en la capital provincial.

El acto reunió a autoridades provinciales , representantes de instituciones educativas , integrantes de la Mesa del Diálogo y referentes de la comunidad franciscana .

Un espacio abierto para la comunidad

La escultura quedó ubicada en las galerías del convento, detrás de una imagen de San Francisco. Al respecto, María Esmeralda Videla, representante legal del Centro Educativo Franciscano, explicó que la intención fue generar un espacio accesible para toda la comunidad. "Nos parecía interesante que la gente pudiera visitarlo tanto desde afuera como desde adentro del convento", indicó.

Videla remarcó además la identificación del Papa con los valores franciscanos y su cercanía con los sectores más vulnerables. "Siempre tuvo una atención especial por el pobre, no solamente el material, sino también aquel que necesita un abrazo fraterno", sostuvo.

El fraile franciscano Julio Stipech también participó del homenaje y recordó la relación cotidiana que Bergoglio mantenía con el convento santafesino. "Era muy compañero de los frailes cuando estuvo aquí", afirmó.

Una obra única en el país

El busto fue realizado por el artista santafesino Hernán Mansilla, quien trabajó durante un mes y medio en una pieza hiperrealista confeccionada en fibra de resina. Tanto el cabello como las pestañas fueron colocados manualmente. "Me arriesgo a decir que es única en el país por la técnica que tiene", destacó el escultor.

La obra quedará exhibida de manera permanente en el convento San Francisco y podrá ser visitada por vecinos, fieles y turistas.